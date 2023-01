Viabilità ed edilizia scolastica, Robaldo a colloquio con i sindaci dei 'quattro quadranti'

Parte da Fossano il 1° febbraio il giro di incontri con i sindaci dei Comuni che rientrano nei quattro quadranti in cui è suddiviso il territorio provinciale in base ai Reparti di viabilità (Cuneo, Saluzzo, Alba e Mondovì) per aggiornarli sulla situazione del bilancio della Provincia ed approfondire, di conseguenza, le tematiche che riguardano la programmazione dei lavori in merito a viabilità ed edilizia scolastica, compatibili con gli stanziamenti a disposizione.



E’ questo lo scopo dell’invito che il presidente della Provincia Luca Robaldo ha inviato in questi giorni a tutti i colleghi primi cittadini dei Comuni della Granda secondo il seguente calendario: mercoledì 1° febbraio alle 18 a Fossano nella Sala Barbero all’interno del Castello degli Acaja per il Reparto di Saluzzo; giovedì 2 febbraio alle 18 ad Alba nella Sala Consigliare del Comune per il Reparto di Alba; martedì 7 febbraio a Ceva presso l’Unione Montana Valle Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida per Reparto Mondovì; giovedì 9 febbraio alle 18 a Cuneo al Centro Incontri della Provincia per il Reparto di Cuneo.



“In un’ottica di completa trasparenza – scrive Robaldo – intendiamo esplicitare criticità e disponibilità finanziarie, anche evidenziando le risorse che sono trasferite e quelle che l’ente deve versare per contributo alla spesa pubblica. Tutto ciò al fine di permettere una conoscenza adeguata in vista dell’assemblea dei sindaci che sarà convocata per il rilascio del parere necessario all’approvazione del bilancio di previsione 2023”.