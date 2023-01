Al "Donadio" di Dronero un erogatore di acqua microfiltrata grazie a Plastic Free ed Etjca

È stato inaugurato ieri mattina, martedì 24 gennaio, il nuovo erogatore di acqua a microfiltrazione sistemato al piano terra della sede centrale dell’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero, grazie all’associazione Plastic Free e con il supporto dell’Impresa Etjca.

A dare il benvenuto alla semplice cerimonia la dirigente Patrizia Venditti e il vicepreside Roberto Olivero, con la professoressa Eva Cavallera e il professor Michele Giordano, che hanno seguito il progetto, e le referenti dell’associazione Plastic Free, Flavia Faccia e Nadia Bernardi, che hanno illustrato l’iniziativa.

“La questione ambientale – ha detto la dirigente, Patrizia Venditti – è sempre più urgente, motivo per cui è importante, anzi fondamentale, che la scuola promuova nei giovani una mentalità di sviluppo consapevole del territorio affinché i ragazzi diventino protagonisti attivi del cambiamento”.

Sono intervenuti anche il sindaco di Dronero Mauro Astesano, il sindaco di Roccabruna Claudio Garnero, l’assessore dronerese Maria Grazia Gerbaudo, i rappresentanti dell’azienda Etjca, agenzia per il lavoro per le imprese e per le persone, Giancarlo Pezzetta ed Enrico Russo.

L’inaugurazione, a cui hanno partecipato i rappresentanti di tutte classi e i ragazzi delle classi prime, è stata occasione per un momento di riflessione e di condivisione, grazie agli interventi dei presenti, che hanno sottolineato l’importanza dei piccoli gesti quotidiani per la salvaguardia dell’ecosistema e del nostro futuro.

L’istallazione dell’impianto di purificazione dell’acqua, che ha come obiettivo la diminuzione dell’utilizzo delle bottigliette di plastica, rientra tra le attività portate avanti dall’associazione Plastic Free e finalizzate alla sensibilizzazione e alla tutela ambientale attraverso momenti educativi e appuntamenti di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi.

A tutti i ragazzi delle classi I, che a fine novembre avevano partecipato all’iniziativa del #CambiaGesto, la campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono di mozziconi di sigaretta, con una passeggiata di raccolta rifiuti e mozziconi per le strade di Dronero, è stata donata una borraccia PlasticFree/Etjca e una maglietta Plastic Free.