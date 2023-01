Migliori Casinò Online in Italia per Varietà di Giochi, Reputazione, e Bonus per i Giocatori Italiani

La lista dei migliori casinò online in Italia, come spesso accade nei Paesi in cui il gioco d’azzardo è strettamente regolamentato, ha visto un prima e un dopo.

Parliamo degli anni intorno al 2010, quando il numero di casinò legali era ristretto e termini come ADM, cashback o RTP erano ancora sconosciuti.

Oggi però, abbiamo deciso di analizzare minuziosamente sia i casinò online AAMS facenti parte della vecchia leva, sia le nuove proposte che stanno arrivando nel nostro Paese.

Ma una cosa che possiamo sicuramente rivelare è che il vincitore del nostro test è Jackpot City.

Continuate a leggere e guardate voi stessi.

Migliori Casinò Online ADM in Italia

1. Jackpot City Casino - Migliore casino online Italiano in assoluto

Pro

Bonus ricarica del 50% ogni weekend

Slot machine di NetEnt e a tema

Ricco bonus di benvenuto

Tornei di slot

Solido gruppo alle spalle

Contro

Categorie di gioco un po’ scarne

Jackpot City Casino è un nome sbarcato da poco nel panorama dei casinò online italiani, ma dopo aver operato per anni con licenze internazionali come quella di Malta, la sua reputazione non è in discussione, anche grazie al gruppo che si trova alle spalle: GM Gaming Limited.

Infatti, è diventata da subito una delle piattaforme preferite dagli utenti italiani da quando ha ottenuto la licenza ADM.

Selezione Giochi: 4,8/5,0

La selezione di giochi di questo casinò online è molto ampia. Abbiamo trovato numerose sezioni di gioco oltre alle slot machine, tra cui i table games (i giochi da tavolo) e la sezione di casinò dal vivo.

Nonostante possano sembrare pochi, i 600+ giochi presenti nel casino online sono della massima qualità.

Inoltre, non abbiamo trovato giochi prodotti da software house di bassa categoria, ma solo il top di gamma come Netent e Pragmatic Play. Voto tutto meritato per questo casinò online ADM.

Bonus di Benvenuto e Promozioni: 4,7/5,0

Uno degli aspetti migliori di questo casinò è il suo bonus ricorrente sui depositi del 50% fino a 200 euro dal Venerdì alla Domenica. Una promozione molto particolare, poco comune tra i migliori casinò online ADM.

Per questo abbiamo deciso di dare un voto di tutto rispetto alle promozioni di questo casino online. Ovviamente, anche il suo bonus di benvenuto di 600 € è di tutto rispetto.

Apertura Conto: 4,6/5,0

Nella fase di registrazione del conto gioco, abbiamo trovato alcune caratteristiche interessanti. In primo luogo, quella della scansione del codice fiscale per riempire alcuni campi in modo automatico.

Questo è un dettaglio molto gradito, soprattutto per quelli che, come noi, odiano i lunghi processi di registrazione. In totale ci vogliono circa tre o quattro minuti per completarlo.

Velocità di Prelievo: 4,8/5,0

Abbiamo simulato un prelievo delle vincite per assicurarci delle tempistiche di riscossione del sito. Avendo depositato con Postepay, abbiamo dovuto riscuotere con lo stesso metodo di versamento. In 72 ore il pagamento è arrivato sul nostro conto bancario.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare che, il pagamento, è stato richiesto un Lunedì e le 72 ore sono state calcolate nei giorni settimanali. Diciamo questo perché, Jackpot City Casino, non elabora i pagamenti nel fine settimana.

Chi vuole aprire un conto su Jackpot City Casino potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

Carte di credito (Visa/Mastercard)

Postepay

Paypal, Skrill e Neteller

Paysafecard

Bonifico bancario

Valutazione Finale: 4,8/5,0

Questo punteggio prende in considerazione altri fattori non citati, come la grande selezione dei metodi di pagamento offerta:

Inoltre, i piccoli dettagli grafici del casino e la sua navigabilità in generale e ottima.

Gioca con le slot machine migliori su Jackpot City con un bonus di benvenuto di 600 euro

2. LeoVegas Casino - Migliore casino online italiano ADM per bonus di benvenuto

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza. Termini e Condizioni generali di LeoVegas.it

Pro

Immenso bonus fino a 1000 €

Fantastico su smartphone

Massima sicurezza in gioco

Tanti metodi di deposito

Ricca sezione di giochi dal vivo

Contro

Manca il supporto telefonico

LeoVegas è un casino online che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Il suo leone iconico è stato visto e rivisto nelle televisioni di mezza Italia e lo ritroviamo anche in numerose sezioni di questo splendido casinò.

Quello che ci ha convinto? La massima affidabilità e la reputazione impeccabile: è stato premiato Online Gaming Operator of the Year agli International Gaming Awards.

Selezione Giochi: 4,2/5,0

La selezione di giochi di LeoVegas Casino è ottima comparata ai top casinò online che compongono questa lista. Diciamocelo chiaro: ci sono più di 1100 giochi slot tra cui una selezione incredibile di slot Megaways ed altri slot con jackpot.

Tra i provider coinvolti ci sono Play’n Go e Netent.

Abbiamo visto anche più di 30 tavoli di blackjack, 20 game show, e tanti varianti di roulette.

Bonus di Benvenuto e Promozioni: 4,8/5,0

Come abbiamo visto, questo casinò online è stato eletto come miglior casinò per bonus di benvenuto.

La sua promozione dedicata ai nuovi giocatori convince, con un bel bonus del 100% sui primi tre depositi fino a 1000€ e 225 giri gratis per provare le sue slot machine, di cui 25 senza deposito alla verifica.

Se preferisci i tavoli live, il bonus dedicato a questa sezione è ancora più alto, il 100% fino a 2000 € sui primi tre depositi. Ma la ciliegina sulla torta di questa promozione è che i crediti erogati sono un bonus reale, riscattabile dopo averlo giocato una sola volta!

Apertura Conto: 4,6/5,0

Essendo un casinò online che cerca di mettere l’esperienza di gioco su telefono al primo posto, LeoVegas non poteva mancare nel creare un processo di registrazione semplice, rapido e senza alcun intoppo.

Ci sono voluti pochi minuti per riempire i dati richiesti per la creazione di un conto ed essere pronti a giocare. Insomma, pollici alzati per LeoVegas Casino.

Velocità di Prelievo: 4,5/5,0

Dopo aver giocato per qualche ora sul sito con i giochi proposti da LeoVegas casinò, abbiamo deciso di chiedere un prelievo per testare “con mano” la velocità della riscossione.

Tutto sommato, non siamo rimasti insoddisfatti, in quanto il nostro pagamento è arrivato in 48 ore su PayPal. Ricordiamo che 48 ore lavorative è comunque la media italiana per quanto riguarda la riscossione delle vincite sui casino online sicuri.

Chi vuole aprire un conto su LeoVegas potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

Carte di credito/debito (Visa e Mastercard)

PayPal

ApplePay

Skrill

Sofort

Trustly

Klarna

Paysafecard

Bonifico bancario

Valutazione Finale: 4,7/5,0

Oltre alle categorie citate, giocando su LeoVegas Casino si può intravedere fin dai primi minuti la massima qualità della piattaforma.

Il casino online funziona in modo fluido, senza intoppi e l’esperienza di gioco è davvero bella.

Prova LeoVegas con 1000 € di bonus per le slot e 225 free spin

3. Casino.com - Migliore casino online italiano AAMS per giochi con jackpot

Pro

Tanti giochi con jackpot

Solido club VIP

Registrazione rapidissima

Reputazione ottima con 20+ anni di storia indietro

500 € di bonus benvenuto

Contro

Mancano i gratta e vinci

Poche slot machine

Non è una novità: Casino.com è un assoluto colosso del mondo dei casino online sicuri, con più di 15 versioni internazionali apprezzate e pluripremiate.

Era logica conseguenza quindi che appena ottenuta la licenza ADM, garanzia di sicurezza e affidabilità, diventasse una delle mete preferite dai giocatori italiani.

Selezione Giochi: 4,6/5,0

Purtroppo, la selezione di giochi da tavolo come blackjack e roulette di Casino.com si rivela “mediocre” a un esame attento. Diciamolo, non è assolutamente da bocciare, ma semplicemente non spicca. Pensiamo ad alcuni casinò online come Jackpot City e LeoVegas.

Detto questo, quello che ci piace di più è la sua selezione di slot con jackpot tra cui Epic Ape II (€101,000+), Age of the Gods Norse (€167,700+) The Queen’s Curse (€1,527,000+) offrono dei montepremi pazzeschi.

Bonus di Benvenuto e Promozioni: 4,5/5,0

Il bonus di benvenuto per chi si registra su Casino.com è pari al 100% sul primo deposito fino a 500 €, ne più ne meno. Non ci sono pacchetti di benvenuto, non ci sono offerte “alternative”, niente di niente.

Tuttavia, sul sito non mancano le promozioni giornaliere ricorrenti, dedicate soprattutto a chi preferisce giocare in una determinata fascia oraria.

Per questo motivo ho deciso di dare un 4,2 a Casino.com per le sue promozioni. Sicuramente c’è margine per migliorare in questo ambito.

Apertura Conto: 4,5/5,0

La procedura di registrazione di un conto gioco su questo casino online non è la migliore che abbiamo visto, ma nemmeno la peggiore.

Diciamo che si tratta di una procedura di registrazione nella media. Il processo non richiede comunque più di cinque minuti per essere completato dai nuovi giocatori.

Velocità di Prelievo: 4,3/5,0

Durante il nostro test di Casino.com abbiamo simulato un prelievo delle vincite. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo “intoppo” che ha tardato di ben 3 giorni la riscossione.

Parliamo della richiesta da parte del team di Casino.com della documentazione KYC. In totale, dovendo aspettare l’approvazione dei documenti, abbiamo atteso ben 5 giorni il pagamento.

Questa documentazione è comunque una prassi richiesta, di tanto in tanto, se il totale vinto supera una determinata somma di denaro, a discrezione dei casinò online.

Chi vuole aprire un conto sul sito di Casino.com potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

Carta di credito/debito Visa, Maestro e Mastercard

PayPal

Skrill

Bonifico bancario

Postepay

Neteller

Paysafecard

Flykk

AstroPay

Envoy

Valutazione Finale: 4,6/5,0

Facendo due calcoli sulla nostra esperienza di gioco con questo casino online, possiamo dire che offre una buona qualità generale a chi lo sceglie.

L’aspetto del casino online è molto professionale e, nonostante ci siano alcune mancanze, ci siamo sentiti piuttosto sicuri a giocare in questa piattaforma.

Anche le applicazioni che offre per telefono fanno la loro parte, offrendo un’esperienza di gioco compatta e divertente.

Prova subito Casino.com con un bonus di benvenuto di 500 euro

4. William Hill Casino - Migliore casino online in Italia su smartphone

Pro

Casino online immenso

Storica azienda di gioco

Sezione di sport competitiva

Grande varietà di blackjack e roulette

Applicazione per smartphone

200 free spin

Contro

Layout fermo nel passato

In pochi non conoscono William Hill, un casino online attivo in Italia da oltre 15 anni.

Questo casinò online non poteva che rientrare nella lista dei migliori, grazie alla sua lunga storia nel mercato Italiano e non solo. Grazie all’ottima reputazione maturata negli anni, questo casinò conta moltissimi utenti che lo apprezzano.

Selezione Giochi: 4,6/5,0

Uno dei punti forti del sito di William Hill Casino è sicuramente la sua ampia selezione di giochi. Abbiamo, per esempio, la sezione di scommesse, casinò, casinò live, bingo, poker, jackpot, giochi da tavolo, e slot machine.

Insomma, non serve un matematico per capire la quantità enorme di giochi (circa 700) che si possono trovare su questa pagina. Ovviamente, la loro qualità è ottima, e non troverai giochi da tavolo e slot creati da produttori di dubbia fama.

Bonus di Benvenuto e Promozioni: 4,2/5,0

Ti piacciono giocare le slot machine e i giochi da tavolo con dei soldi extra?

Nessun problema, perché su William Hill Casino i nuovi giocatori italiani ricevono:

Fino a 1.000 € in base al primo deposito

200 free spin dal completato della verifica

20 € in game bonus subito

Dovrai scommettere almeno 40 volte l’importo del bonus per poter prelevare i soldi del bonus.

Apertura Conto: 4,6/5,0

Non c’è molto da dire sulla procedura di registrazione su questa pagina, in quanto è stata semplificata al massimo.

Dopotutto parliamo di un casino online sicuro con esperienza decennale nel settore. Tutto può essere completato in pochi minuti, senza sforzo, rendendo l’operazione di registrazione una passeggiata.

Velocità di Prelievo: 4,8/5,0

Un aspetto che ci ha lasciato piacevolmente sorpresi è stata la velocità con cui William Hill Casino paga le vincite.

Dopo la nostra richiesta, sono passate circa 24 ore, forse un poco meno, prima di ricevere le vincite sul nostro conto Skrill. Sicuramente, ci troviamo davanti a uno dei casinò online ADM che pagano le vincite più velocemente in Italia.

Chi vuole aprire un conto su William Hill Casino potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

Bonifico bancario

Postepay

Carta di debito/credito

Neteller

Skrill

PayPal

Paysafecard

Valutazione Finale: 4,5/5,0

A penalizzare la valutazione finale di William Hill, che sarebbe ben superiore considerati i vantaggi illustrati in precedenza, è senza dubbio il layout della versione desktop del casino online.

Senza un’interfaccia semplice da usare, l’abbondanza di giochi e opzioni si trasforma quasi in un difetto.

Scopri William Hill su Smartphone e gioca con un bonus fino a 200 euro

5. Gioco Digitale Casino - Migliore per scommesse sportive in Italia

Pro

Ottimo per gli appassionati del bingo online

Bonus per giocare a poker

Tanti tornei settimanali

Bonus con tanti free spin

Categoria “Jackpot Mania”

Sezione di giochi gratis

Contro

Game show poco pubblicizzati

Spreca tanto potenziale

Gioco Digitale è uno dei casinò online ADM più rinomati e amati d’Italia e per un motivo concreto: la sua vasta selezione di giochi, la poker room e soprattutto, le sue scommesse sportive, supportate dal colosso che sta alle spalle di questo operatore: Bwin.

Selezione Giochi: 4,7/5,0

Come abbiamo anticipato prima, la selezione di giochi offerta da Gioco Digitale Casino è veramente immensa. Nel sito troviamo slot races, giochi da tavolo, giochi con vincita istantanea, game show, bingo, poker e ovviamente le sue acclamate scommesse sportive.

Probabilmente chiunque può trovare quello che cerca su questo casino online ADM.

Bonus di Benvenuto e Promozioni: 4,7/5,0

Ci sono numerose promozioni offerte da Gioco Digitale casinò ai suoi giocatori. In primo luogo, abbiamo il bonus più classico, ovvero quello offerto sul primo deposito per giocare al casinò.

Questo regala fino a 500 € più 300 free spin da usare nelle altre aree del casinò.

Abbiamo poi un bonus dedicato al bingo del 50% fino a 50 € e 5 € di bonus scommesse. Non basta? Nessun problema, perché esiste anche un bonus per il poker pari a 600 € più 25 € in ticket per spins.

Apertura Conto: 4,3/5,0

La procedura per la registrazione di un conto ci guida, passo dopo passo, verso una rapida registrazione.

Non abbiamo trovato alcun intoppo e tutto è stato fatto in pochissimo tempo. Certo, non parliamo del processo di registrazione migliore che abbiamo visto, ma nemmeno del peggiore. Un voto medio per Gioco Digitale casinò in questo caso.

Velocità di Prelievo: 4,6/5,0

Andiamo dritti al punto: ci sono state pagate le vincite tra le 24 e le 48 ore.

Non ricordiamo l’ora esatta della riscossione e non troviamo questo dato nel pannello utente, ma le ore trascorse sono quelle che abbiamo indicato.

Diciamo che la velocità di prelievo su Gioco Digitale casinò è decisamente buona e siamo rimasti pienamente soddisfatti.

Chi vuole aprire un conto su Gioco Digitale potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

Visa, Mastercard e Maestro

Postepay

Paysafecard

PayPal

MuchBetter

Bonifico bancario

Skrill

Valutazione Finale: 4,4/5,0

La qualità di questo operatore di gioco è ottima e lo si può evincere anche dalla qualità dell’interfaccia e dell’assistenza clienti.

Se dovessimo definire questo casino online AAMS con poche parole, credo che lo chiameremo “il casinò per tutti”, in quanto è veramente adatto a chiunque, non solo per chi ama lo sport.

Ricevi fino a 500 € di bonus di benvenuto più 300 free spin su Gioco Digitale

Come Valutiamo i Migliori Casinò Online Italiani

Vale la pena menzionarlo: non facciamo le cose a caso. Abbiamo preso in considerazione numerose cose per creare la nostra valutazione dei migliori casinò online in Italia.

Di seguito andremo a vedere qualche criterio usato al fine di scrivere questo articolo:

Bonus di Benvenuto e Promozioni

I bonus sono una parte fondamentale di un casino online, tanto che abbiamo deciso di provarli uno per uno, per capire quale fosse il migliore. Controlliamo ogni cosa, dal requisito di scommessa, ai giochi validi al fine di riscuotere il bonus.

Selezioni di giochi

Si può giudicare un casinò senza passare in rassegna la sua lista di giochi? Probabilmente no. Valutiamo questo punto senza soffermarci però sui numeri. Infatti, nonostante alcuni casinò possano avere migliaia di giochi, se la loro qualità è pessima, non riceveranno un buon voto.

Apertura Conto

La semplicità dell’apertura del conto è un fattore fondamentale ed è composta da numerose cose. Il processo in sé, il numero di informazioni richieste, la velocità nel confermare un conto gioco e tanto altro ancora.

Questo processo diventa estremamente importante per coloro che giocano da telefono.

Velocità di Prelievo

Ecco il punto su cui cadono tanti tra i candidati come migliori casino online sicuri in Italia. Certo, ricevere le vincite è la cosa più importante, ma quanto tempo ci vuole? Testiamo questo punto per assicurarci che il pagamento avvenga in tempistiche adeguate.

Perché Jackpot City è il Miglior Casinò Online Italiano?

Abbiamo provato tanti casinò in Italia e, per definire Jackpot City come miglior casinò per chi ama le slot machine, c’è voluto del tempo.

Come mai? Semplice: parliamo di un casino online ADM piuttosto nuovo in Italia, con poche recensioni di giocatori. Questo dato ci ha fatto partire in svantaggio, lasciandoci soli di fronte a questo nuovo sito di gioco.

Però, come spesso accade, non ci siamo tirati indietro, lanciandoci a capofitto nel provare i tanti giochi offerti da provider come Microgaming, Netent, Pragmatic Play, Play’n GO e Playtech.

Il risultato? Una delle migliori esperienze di gioco avute nell’ultimo periodo. La sezione dedicata alle slot online è ampia, variegata e con i titoli di gioco suddivisi per tema e categoria.

Proprio la sua navigabilità ci ha convinti della nostra scelta, trovandola fantastica per i giocatori.

Perché giocare nei migliori casinò online d’Italia che consigliamo?

Prima di usare un prodotto, di qualsiasi natura, è sempre bene fare una ricerca per assicurarci della sua effettiva qualità.

Lo facciamo anche con i ristoranti, perché non farlo quindi con i casinò online?

In questo caso, noi abbiamo fatto delle ricerche per te, depositato denaro nei diversi casinò e provato i loro giochi e caratteristiche, in modo da poterle raccontare. In questo modo, tu potrai stare certo di non avere sorprese di nessun tipo.

Hai Qualche Domanda sui Migliori Casinò Online ADM in Italia?

Qual è il miglior casino online in Italia?

Secondo le nostre valutazioni, non esiste un solo casinò migliore di altri, ma ognuno, per una specifica categoria, spicca.

Abbiamo decretato Jackpot City come miglior casinò per le slot machine, LeoVegas come miglior casinò per bonus di benvenuto, Casino.com come miglior casinò per giochi con jackpot, William Hill come miglior casinò su smartphone e GD come migliore per le scommesse sportive.

Quale casinò online ADM regala più vincite?

Questo valore cambia su base mensile in quanto, ogni casinò, non ha le stesse entrate e uscite. Alcuni dati che influenzano questo valore sono l’RTP medio dei giochi (circa 95%), il tipo di giochi che vengono giocati e, ovviamente, la fortuna dei giocatori.

Parlando di sicurezza, qual è il casinò Italiano più sicuro?

Tutti e cinque i casinò da noi selezionati sono sicuri, ma se dovessimo sceglierne uno solo probabilmente opteremo per William Hill.

Questo perché WH casinò ha alle spalle una compagnia nata nel 1964, molto celebre a livello mondiale e soprattutto nel Regno Unito, Paese in cui le regole sul gioco d’azzardo sono piuttosto rigide.

I 5 migliori casinò online sicuri in Italia a confronto

Abbiamo deciso di mettere insieme un piccolo riassunto di questa pagina, in caso tu non abbia il tempo materiale di leggerla per intero:

Jackpot City Casino: numero uno per la sua selezione di slot machine. Bonus di benvenuto generoso fino a 600 €, grafica moderna, sito rapido e semplice da navigare. Sicuramente un buon casinò da cui iniziare la propria avventura nel mondo dei migliori casinò online.

LeoVegas Casino: questo casinò è stato da noi votato come numero uno per la sua colossale offerta di benvenuto composta da 1000 € e 225 free spin per le slot machine. Insomma, se qualcuno vuole giocare in grande, con LeoVegas ne avrà l’opportunità.

Casino.com: un brand che non ha bisogno di presentazioni data la sua fama a livello mondiale è Casino.com, un sito piacevole da giocare, soprattutto per i suoi slots con jackpot. Ce ne sono tanti, tutti con montepremi altissimi. Offre un bonus di benvenuto fino a 500 €.

William Hill Casino: William Hill con le sue fantastiche applicazioni per smartphone è pronto ad accoglierti se vuoi giocare sul telefono. Il sito riesce a dare il massimo su telefono, offrendo una qualità di gioco senza precedenti. Offre un bonus di benvenuto fino a 200 €.

Gioco Digitale Casino: Quando parliamo di scommesse sportive, parliamo di GD casinò, un sito che offre scommesse di qualsiasi tipo, incluse quelle su eventi politici e show televisivi. Insomma, un sito per veri scommettitori, con 500 € di bonus e 300 giri gratis per iniziare.

Come Registrarsi sui Migliori Casinò Online in Italia

Iscriversi ai migliori casinò online con licenza AAMS non deve essere un'operazione complicata.

Per aprire un conto basta seguire pochi passaggi. Prendiamo come esempio Jackpot City Casino, il nostro primo classificato, per farvi vedere.

Primo Passo: Visita la home page.

Apri la home page di Jackpot City

Clicca sul tasto giallo ‘Registrati’ e vai nella sezione per aprire un conto

Inserisci i tuoi dati personali

Invia il modulo per l’iscrizione

Secondo Passo: Apri la posta elettronica.

Cerca il messaggio nella posta in arrivo o indesiderata

Clicca nel link dentro al messaggio

Aspetta di ricevere conferma dell’iscrizione

Terzo Passo: Effettua un primo deposito.

Clicca sull’icona per depositare

Seleziona un metodo di versamento

Assicurati di soddisfare il deposito minimo

Conferma l’operazione e inizia a giocare

Stai ancora cercando i migliori casinò online italiani?

In realtà, la risposta è molto semplice: è meglio seguire la nostra lista dei top casinò online in Italia perché giocare d’azzardo online è rischioso.

Ci sono tantissimi casinò online le cui intenzioni sono quelle di rubare i dati alle persone, oppure che non pagano le vincite una volta effettuate.

A noi questo comportamento non piace, per questo proviamo con mano ogni casinò online prima di proclamarlo come migliore: come abbiamo fatto con Jackpot City.

Ricorda che trasparenza e onestà vengono, almeno per noi, al primo posto, e preferiamo consigliare ai nostri lettori un qualcosa in cui crediamo, piuttosto che dare informazioni a vanvera su piattaforme che non conosciamo.

Infine, qualunque cosa tu scelga cerca sempre di prendere il gioco come un divertimento e un passatempo piacevole, senza esagerare.