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Economia | 24 aprile 2026, 12:00

Le attrezzature a noleggio di C.M. srl ora anche nel nuovo hub ad Alba

La C.M. Srl continua il proprio percorso di crescita ampliando la presenza sul territorio con l’apertura di un nuovo punto operativo ad Alba

Questa nuovo punto nasce con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai clienti, il cui costante aumento nel corso degli anni ha reso possibile uno sviluppo significativo, portando oggi la flotta di C.M. srl a oltre 3.000 unità.

Il nuovo punto è già pienamente operativo e aspetta tutti coloro che hanno la necessità di sfruttare il noleggio di un’ampia gamma di mezzi, tra cui autovetture, autocarrate di tutte le metrature guidabili con la patente B e C, furgoni di ogni dimensione e portata guidabili con patente B.

C.M. srl offre inoltre consulenza specializzata e la possibilità di prenotare la consegna di attrezzature da cantiere, quali carrelli elevatori elettrici e diesel, piattaforme aeree elettriche e diesel, sollevatori telescopici e autogrù fuoristrada, per soddisfare ogni esigenza operativa.

Vi invitiamo a venirci a trovare ad Alba (CN), in Corso Unità d’Italia 17/B oppure a contattarci ai seguenti recapiti 335.6393211 alba@cmnoleggi.it

I.P.

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