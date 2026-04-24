Banca di Cherasco: concluso il percorso di educazione finanziaria con gli studenti del Liceo Giolitti di Bra

Si è concluso il corso di educazione finanziaria promosso da Banca di Cherasco che ha coinvolto gli studenti del triennio del Liceo Giolitti di Bra in un ciclo di quattro incontri dedicati alla cultura economica, alla cittadinanza finanziaria e alla comprensione dei principali strumenti del sistema bancario e assicurativo.

Il percorso ha rappresentato un’occasione concreta di approfondimento e confronto sui temi della finanza personale, degli investimenti e della bancassicurazione, con un’attenzione particolare al modello della banca di credito cooperativo, elemento distintivo del sistema bancario mutualistico e radicato nel sostegno ai territori e alle comunità locali.

Attraverso un linguaggio accessibile e un approccio pratico, gli incontri hanno permesso agli studenti di avvicinarsi a concetti fondamentali per la gestione consapevole delle risorse economiche e per la comprensione delle dinamiche che regolano il mondo bancario e finanziario.

Il ciclo formativo è stato guidato dai “docenti” interni della Banca di Cherasco: Lorenzo Crida, Vice Direttore Generale Vicario, Tiziano Farina, Responsabile Bancassicurazione, Martino Fenoglio, area Investimenti, e Alessandro Cabutto, area Finanza, che hanno condiviso competenze ed esperienze professionali. Un ruolo centrale ha avuto anche il confronto diretto con gli studenti, che hanno partecipato attivamente ponendo domande e contribuendo a rendere gli incontri un momento di dialogo e crescita reciproca, in linea con la volontà della Banca di favorire la diffusione dell’educazione finanziaria tra le nuove generazioni.

L’ultimo appuntamento si è svolto presso la sede di Roreto offrendo un contesto suggestivo per la chiusura dell’iniziativa. Il progetto si inserisce nel più ampio impegno di Banca di Cherasco a sostegno della formazione e della crescita culturale del territorio, con particolare attenzione ai giovani e alla loro preparazione ad affrontare con maggiore consapevolezza le scelte economiche e finanziarie del futuro.

Banca di Cherasco conferma così la propria vocazione di banca di relazione, impegnata non solo nel sostegno economico, ma anche nella diffusione di conoscenza e strumenti utili allo sviluppo responsabile della comunità.