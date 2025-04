Saluzzo, consapevolezza del passato e creatività contemporanea: l’Artigianato ha aperto in bellezza l'edizione 87

La mostra nazionale dell’Artigianato ha alzato il sipario della sua 87° edizione (ieri 24 aprile) per presentarsi, in gran forma, ai visitatori fino al 1 maggio.

Il taglio del nastro a Casa Cavassa (in via San Giovanni) dove manufatti capo d’opera sono in esposizione, nelle sale auliche del museo e nei sotterranei.

La festa è seguita al Quartiere (ex Caserma Musso, piazza Montebello) dove nel percorso delle antiche scuderie e nei cortili si sventaglia la creatività artigianale contemporanea, che ha preso avvio e si è ramificata dalla lunga e riconosciuta tradizione del territorio. Una storia d'eccellenza che ebbe, nel secolo scorso, come grande promotore il mecenate imprenditore Amleto Bertoni.

A lui l’omaggio, nel 150 ° dalla nascita, faentino d’origine, saluzzese d’adozione, con l’ingresso nel percorso del "saper fare" di oggi, attraverso il piccolo museo, rivisitato da Elso Banchero e Mario Aigotti che ricrea alcuni spazi dell'abitazione di Bertoni n via Griselda e ripercorre significative tappe della sua impresa, nell’ambito dell’artigianato e antiquariato, all’insegna della "bellezza trasformata in lavoro" e della formazione.

Una eredità morale che si enuclea nel tema di questa edizione: "consapevolezza" del passato e sguardo al futuro con la capacità di scoprire spazi, collaborazioni, idee e adattarsi ai tempi, puntare sul valore del mestiere, sull'alta artigianalità che sconfina nell'arte, grande patrimonio del territorio, "motore di cultura".

Concetti espressi durante l'inaugurazione dalle parole del sindaco Franco Demaria, della presidente di Confartigianato Saluzzo Daniela Minetti, di Alberto Biraghi vicepresidente di Confindustria Cuneo, del consigliere regionale Mauro Calderoni e del presidente della Fondazione Bertoni Carlo Allemano.

Sono oltre 50 le ditte artigiane e le associazioni del territorio a raccontarsi in questa rassegna che ha tutti gli elementi per essere apprezzata, nei due spazi indicati senza dimenticare il fuori salone ( Prodotti in fuga di via Maghelona) e che apre START 2025, museo a cielo aperto per 2 mesi, che vedrà l'inaugurazione dell’Antiquariato il 16 maggio e dell’Arte conteporanea il 31 maggio, le tre A della manifestazioni, immerse in un contenitore di eventi che faranno scoprire molti aspetti della città.

Nel programma dell'Artigianato: tavole rotonde e diversi laboratori creativi per adulti e bambini: dalla ceramica, all’intaglio del legno, all’arte del filare a mano, con il sostegno a donne e famiglie immigrate.

Non manca anche quest’anno l’attenzione alla formazione nel carcere "Morandi" di Saluzzo con uno spazio dedicato.

I luoghi dell'Artigianato

La Mostra di manufatti a Casa Cavassa

Le botteghe del fare: al Quartiere - Piazza Montebello, 1

Orari: Venerdì 25 aprile - dalle ore 10 alle 20, sabato 26 aprile - dalle ore 15 alle 20, domenica 27 aprile - dalle ore 10 alle 20, giovedì 1 maggio - dalle ore 10 alle 20.

Prodotti in Fuga: via Maghelona 16 . Orari: venerdì 25 aprile 10/13-15/19, sabato 26 aprile 10/13-15/19, domenica 27 Aprile 10/13-15/19

Tutte le informazioni e i dettagli sulle modalità d’ingresso e il programma si trovano sul sito startsaluzzo.it e sui profili social con l’hastag #Start24 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo.

Le Tavole Rotonde di START Artigianato

Venerdì 25 aprile, ore 17 : Sala Tematica: Manuela Cavallo e Produzione Lenta presentano da fast a slow … riflessione su buone praticheì- a seguire aperitivo & musica Coleen- musica cantautorale.

Sabato 26 aprile - ore 18. Sala Tematica. Design e Artigianato: la lampada Monviso di Gianfranco Coltella . a seguire aperitivo & musica Arabesque guitar duo

Domenica 27 aprile - ore 18. Fusta Editore presenta il libro "AMLETO BERTONI - Maestro del lavoro saluzzese" con l’autore Carlo Bessone, con Elso Banchero (Artigiano oggi in pensione) e Carlo Allemano - Presidente Fondazione Amleto Bertoni.

Lunedì 28 - ore 20.30 Sala Tematica - "Storie d'impresa - Il valore artigiano": Giampaolo Testa modera l'incontro tra Sergio Soave e il presidente di Confartigianato Luca Crosetto. Un incontro dedicato alla narrazione delle storie e dei valori che animano l'artigianato italiano con la partecipazione di rappresentanti di Confartigianato, verranno esplorati i temi della tradizione e dell'innovazione che continuano a caratterizzare il settore artigiano, in dialogo con l'autore.

Giovedì 1 maggio - ore 11, ore 15 e ore 17 Castiglia, museo della memoria carceraria LE VISITE GUIDATE di @Musa Il carcere della Castiglia In occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, Info: musa@itur.it; Tel o Whatsapp 3293940334