Panealba, operazione da 78 milioni di euro per acquisire lo stabilimento Giordano Vini

UniCredit ha perfezionato un’operazione di finanziamento per un ammontare di 78 milioni di euro a favore di Panealba Srl, azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti da forno dolci e salati.

L’operazione si articola un leasing Immobiliare della durata di 12 anni finanziato da UniCredit Leasing e in un Term Loan Esg Linked, della durata di 7 anni (full amortising con UniCredit che ha agito in qualità di "mandated lead arranger" (Mla) e "sole lender", confermando il proprio ruolo di partner finanziario di riferimento per le eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano.

Il finanziamento è finalizzato a supportare l’acquisizione, dal fondo inglese Ares Management, dell’intero compendio immobiliare attualmente occupato da Giordano Vini, situato in via del Lavoro 1 a Cherasco.

L’asset si estende su una superficie complessiva di 80.000 m², di cui 36.000 m² coperti, e rappresenta un’acquisizione strategica funzionale allo sviluppo futuro di Panealba. Considerando anche il sito produttivo attuale, Panealba raggiungerà una superficie complessiva di 330.000 m², di cui 110.000 m² coperti.

A partire dall’inizio di maggio entrerà inoltre in funzione il secondo magazzino completamente automatizzato, che porterà la capacità complessiva di stoccaggio del prodotto finito a 33.000 euro‑pallets, a supporto delle nove linee produttive attualmente operative 24 ore su 24.

A soli sette anni dall’inaugurazione del moderno stabilimento di via del Lavoro 22, l’area produttiva risulta infatti ormai prossima alla saturazione. Con questa operazione Panealba consolida ulteriormente il proprio radicamento nel territorio di Cherasco e rafforza la propria capacità produttiva e logistica, in una prospettiva di crescita sostenibile nel medio‑lungo periodo.

“Si tratta di un passo fondamentale per il futuro dell’azienda – dichiarano Gabriele e Giorgio Tesio, amministratori delegati di Panealba –. Questa operazione ci consentirà di dare piena attuazione al prossimo piano di investimenti quinquennale, che prevede uno stanziamento di circa 50 milioni di euro per l’installazione di nuove linee produttive dedicate alle divisioni bakery e confectionery. I risultati raggiunti dall’azienda – proseguono – con un fatturato pari a 140 milioni di euro e oltre 300 collaboratori, rendono questa acquisizione essenziale per garantire lo spazio e le infrastrutture necessarie allo sviluppo futuro”.

“Siamo orgogliosi di sostenere il percorso di sviluppo del Gruppo Panealba. L’operazione conferma l’impegno del Gruppo nel supporto alle imprese supportandone i piani di sviluppo e di transizione sostenibile attraverso soluzioni finanziarie mirate", afferma Paola Garibotti, regional manager Nord Ovest di UniCredit.

Fondata nel 1982 a Cherasco da Aldo Tesio, Panealba Srl vanta oltre 40 anni di storia ed è oggi un punto di riferimento nel segmento dei prodotti da forno, con un portafoglio che include grissini, crostini, sfogliette e biscotti. Nel 2025 il mix dei ricavi è composto per circa 60% da prodotti dolci e 40% da prodotti salati, con vendite sviluppate l’80% sul mercato italiano e per il 20% in oltre 60 paesi nel mondo.