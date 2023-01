Pallavolista o gioielliere? Il monregalese Lorenzo Peirano protagonista a "I soliti ignoti"

Per gli appassionati di pallavolo della provincia Granda è un volto noto, ma per la stragrande maggioranza degli italiani uno come tanti. Eppure ha portato fortuna a due concorrenti della trasmissione di Rai 1 “I soliti ignoti”, condotta da Amadeus, il volto del monregalese Lorenzo Peirano.

Nel programma, i concorrenti in gara debbono indovinare qual è il mestiere che si cela dietro i personaggi che appaiono su un cubo. Tra i quali ieri sera (martedì 24 gennaio) c’era anche “Lollo”, così è conosciuto Peirano nel mondo della pallavolo.

Nato e cresciuto a Mondovì, è stato colonna portante del VBC Mondovì fin dalle giovanili. Con la maglia del club biancoblu “Lollo” Peirano ha conquistato la storica promozione in serie A2 nella stagione 2015/2016.

Ma la pallavolo è sempre stato una passione, la sua vera professione è quella di gioielliere. È il titolare dello storico negozio di via sant’Agostino, nel centro storico di Breo.

Le concorrenti, dopo averne studiato i tratti somatici, lo hanno capito e indovinando la professione hanno aggiunto al loro montepremi 33.000 euro, il valore della carta che “Lollo” teneva tra le mani.