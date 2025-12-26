A Valdieri il Presepe Meccanico incanta da 32 anni tra tradizione e tecnologia

Nella Confraternita di Santa Croce a Valdieri prende vita una straordinaria opera di tradizione e tecnologia: il Presepe Meccanico, giunto alla sua 32ª edizione.



Un progetto realizzato grazie alle sapienti mani di Emanuele Lovera e i suoi collaboratori. Anche consigliere comunale, ieri, in occasione del Natale, ha ricevuto la visita del sindaco Guido Giordana, insieme ai consiglieri Davide Tonello e Michele Panero. “Era per noi importante - spiega Giordana - complimentarci personalmente con Emanuele, la sua famiglia e i suoi collaboratori per il prezioso e prestigioso lavoro, tra artigianato e inventiva, che con impegno e dedizione da 32 anni ripropongono”.

Questo presepe rappresenta un tipico paesaggio montano della valle Gesso, rendendo omaggio alla ricca fauna e flora della zona. La scena si anima con camosci, lupi, aquile, volpi, marmotte e caprioli, affiancati dagli immancabili animali da cortile come pecore, capre e cavalli, mentre funghi, lumache e dettagli botanici completano il quadro naturale.

Ogni scena è resa viva da un complesso sistema meccanico di precisione, con 60 motori, 130 relè, 30 trasformatori e 2,5 KM di fili elettrici che orchestrano i movimenti di 40 personaggi costruiti a pezzi per facilitare manutenzione e riparazione. Oltre ai personaggi in movimento, il presepe conta 220 statuine statiche, molte realizzate a mano in legno o ferro e vestite da una sarta, che arricchiscono ulteriormente la scenografia.

La narrazione si sviluppa lungo un ciclo di circa 20 minuti, attraversando sei diverse fasi della notte. Si parte dal canto del gallo all’alba, si arriva al tramonto che crea nel lago di Valcuca un suggestivo cuore luminoso, e si conclude con la sera che vede l’apparizione della stella cometa e l’ululato dei lupi, il tutto accompagnato da effetti sonori e luminosi che rendono l’esperienza unica e coinvolgente.

Sarà possibile visitarlo dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 15:00 alle 18:00 nei giorni prefestivi e settimanali, e fino alle 18:30 durante le vacanze.