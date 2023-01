Le nuove opportunità formative offerte dal Corso Universitario per Geometri

tramite Corso di Laurea tradizionale della durata triennale (due anni di studio delle materie tecniche e un terzo di stage presso studio e/o aziende), che per gli studenti più lontani dalla sede universitaria di Pavia, potrà essere frequentata anche in via telematica;

tramite un Corso di Laurea quadriennale eventualmente rimodulabile secondo le esigenze del discente, predisposto per studenti lavoratori, siano essi professionisti che dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o aziende del settore edile, che potrà essere frequentato in via pressoché telematica con laboratori /topografia, Cad, Gis, etc) appositamente predisposti presso la nostra provincia, in modo tale da consentire una agevole fruibilità delle argomentazioni, mantenendo nel contempo le attività lavorative in essere.

La seconda modalità in particolare, ha scaturito un particolare interesse da parte dei partecipanti in quanto è particolarmente adatta ai geometri già in operatività che vogliano e che abbiano necessità di poter contare su una maggiore formazione nell’ambito del digitale e che necessitino della Laurea.