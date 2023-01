In biblioteca a Borgo San Dalmazzo con il bando di servizio civile universale

Il Comune di Borgo San Dalmazzo propone ai giovani tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non compiuti un progetto di Servizio Civile per l'impiego di due Volontari presso la Biblioteca Civica "Anna Frank" dal titolo "Biblioteche presenti per tutti".

Il Servizio Civile è un’esperienza di cittadinanza attiva nella quale si acquisiscono conoscenze e saperi spendibili nel corso della vita. È, inoltre, previsto un assegno mensile di € 444,30 che aiuta ad avere una piccola indipendenza economica.

Quella del Servizio Civile è un’esperienza di formazione intensa, riconosciuta come competenza curriculare dagli enti pubblici e dagli operatori del terzo settore. Inoltre, è di norma compatibile con altre forme di lavoro e può sostituire attività di tirocinio universitario dando luogo al riconoscimento di crediti formativi.

Per la Biblioteca di Borgo San Dalmazzo è un sostegno indispensabile ed è sempre stato negli anni un arricchimento reciproco e un aiuto per migliorare l’offerta dei servizi forniti grazie all’entusiasmo e alle idee portate dalle giovani e dai giovani volontari di servizio civile.

“Credo possa essere un banco di prova importante per i nostri giovani – afferma l’Assessora alla Cultura ed Istruzione Michela Galvagno – perché nel corso di questi mesi avranno modo di lavorare a progetti stimolanti e di mettersi alla prova in un percorso che è sì di lavoro, ma anche di formazione. L’auspicio è che il periodo che trascorreranno alla Biblioteca Civica “Anna Frank” possa essere un’opportunità per aumentare la consapevolezza rispetto alle loro attitudini, desideri e progetti futuri”.

Il Bando 2023/24 per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale è attualmente aperto e la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 FEBBRAIO 2023 - ore 14.00.

Le domande relative a questo progetto devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it

Per informazioni:

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

Provincia di Cuneo

Uff. Servizio Civile: Tel. 0171/445.939 - 348.4991026 - 0171/445.807

https://www.provincia.cuneo.it/node/44253

Biblioteca Civica c/o Palazzo Bertello- Tel. 0171/265555

E-mail: biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it

PEC: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it

Internet: https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it