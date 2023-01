Un'ora e mezza di sciopero per gli interinali della Arpa di Bra

Un'ora e mezza di sciopero in uscita per gli interinali della Bra di Arpa.



Lo hanno stabilito i lavoratori durante l'assemblea di fabbrica tenutasi ieri secondo quanto dichiarato dalle tre sigle Nidil, Felsa, Uiltemp e Filctem, Femca e Uiltec. L'iniziativa si terrà lunedì 30 gennaio



"Le assemblee - scrivono i sindacati in una nota - hanno visto la partecipazione dei lavoratori assunti Arpa a fianco dei lavoratori precari assunti da agenzie."



La richiesta è quella di far "rientrare i lavoratori precari con maggiore anzianità aziendale e di occuparli sui 18 turni appena ripristinati, richiedendo inoltre la garanzia di un ambiente di lavoro improntato alla correttezza ed al rispetto reciproco".