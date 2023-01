In Granda nessuna scuola ha attivato le "carriere alias": Radicali raccolgono firme

“In provincia di Cuneo nessuna scuola ha attivato le carriere alias, ossia la possibilità di denominare la persona trans con un nome del genere in cui si identifica. Una possibilità che in molte scuole e università italiane è attiva da tempo”.

Lo dichiarano in una nota Filippo Blengino, Alexandra Casu e Sabatino Tarquini, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Cuneo “G. Donadei” e promotori di un appello online diretto alle scuole della Granda, sottoscrivibile sul sito radicalicuneo.org/campagne.

“Il 34% delle studentesse e degli studenti trans – proseguono i tre radicali - abbandona la scuola in Italia. I tentativi di suicidi sfiorano addirittura il 40%. Dati davvero preoccupanti. La scuola dev’essere il luogo in cui tutti gli studenti possano sentirsi al sicuro ed esprimersi liberamente. Chiediamo ai Consigli d’Istituto di adottare al più presto un regolamento sulle carriere alias, in attesa di una normativa nazionale, per rimuovere ogni discriminazione e fare un passo in avanti verso i diritti di tutti gli individui”.