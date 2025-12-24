Bra: approvato il Bilancio previsionale 2026/2028

L’approvazione del Bilancio previsionale per il triennio 2026/2028, con relativi allegati, è stato il tema centrale dell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale di Bra, riunitosi ieri sera, lunedì 23 dicembre.

Bilancio bene comune e novità

Ad illustrare quello che è uno dei documenti più rappresentativi della vita amministrativa dell’Ente è stato Gianni Fogliato, sindaco e assessore alle Finanze. Nel suo intervento il primo cittadino ha definito il bilancio come un bene pubblico, che per il 2026 vede la destinazione di tutte le risorse proprie (oneri di urbanizzazione) per gli investimenti e una rigorosa analisi delle spese, data anche la maggiore difficoltà a conseguire l’equilibro di parte corrente. Contestualmente, il previsionale 2026/28 prevede il mantenimento delle progettualità e di tutti i servizi per le famiglie, in qualità e quantità. Per attuare queste prospettive, alcuni aspetti di finanza locale sono stati allineati alla media delle principali citta della provincia di Cuneo, con un passaggio dell’IMU su affitti a canone concordato da 0,45% a 0,55% (la piu bassa della provincia), dell’IMU seconda casa da 0,94% a 1,00% (media dei comuni 1,01). Invariate le aliquote dell’addizionale Irpef, con modifica della soglia di esenzione da 10.400 a 8.500 euro. Si registra inoltre l’aumento del Fondo rimborso addizionale comunale da 12.500 a 15.000 euro.

Piano Triennale Lavori Pubblici

Durante la seduta sono stati presentati anche i lavori in corso, a partire da quelli rientranti nel PNRR (palazzo Garrone, Ex Mattatoio e nuovo Nido), tutti in tempo con le previsioni e in collaudo entro giugno 2026, per continuare con la ristrutturazione e recupero della manica di via Vittorio della scuola Montalcini (al 50%), la realizzazione collettore fognario e vasca di laminazione via Cacciatori delle Alpi, il restauro e riqualificazione chiesa della Madonnina di Pollenzo, la sistemazione Giardini del Belvedere e aree limitrofe (lavori affidati e in partenza), la copertura loculi cimitero Pollenzo (in fase di affidamento), le riqualificazioni energetiche di quattro edifici scolastici e del centro incontro Oltreferrovia (lavori nell'estate 2026 a scuole chiuse) e l’Accordo quadro 2025 per manutenzione stradale straordinaria (in primavera). Nel 2026 verranno effettuate manutenzioni straordinarie per 840.000 euro (300 mila in più rispetto allo scorso anno) e investimenti per quasi 12 milioni di euro. Tra gli interventi in programma, il primo lotto della riqualificazione dell’area ex scalo merci (1.600.000 euro), la riqualificazione e il recupero funzionale di porzione dell’ex caserma Trevisan (2.400.000 euro), il restauro e la riqualificazione funzionale di Palazzo Garrone - 2° lotto (1.345.000 euro), le opere di rifunzionalizzazione del Movicentro con installazione fotovoltaico (950.000 euro) e l’adeguamento antincendio, antisismico, abbattimento barriere architettoniche e sistemazione esterna del Museo Craveri (2.074.000 euro). Inserito in programma 2026 anche l’adeguamento dell'impianto "Attilio Bravi", per un importo complessivo di lavori e spese tecniche di 2.616.000 euro, per il quale è presente un PFTE approvato dalla Questura in validazione dal CONI. L’intervento potrà essere realizzato solo se si concretizzeranno le condizioni economiche tali da renderlo un’opera sostenibile per le finanze comunali, motivo per cui sono necessari 1.900.000 euro di copertura tramite bandi o finanziamenti esterni. L’Ente prevede un cofinanziamento di 700.000 euro tramite mutuo.

La discussione e il video integrale della seduta

Ampia e articolata la discussione che ha portato all’approvazione del documento (10 voti favorevoli, 5 contrari). La minoranza ha evidenziato, tra i vari aspetti, un bilancio che manca di scelte politiche, con pressione fiscale aumentata e necessità di maggiori sforzi per la sicurezza e la crescita della città, oltre che per la valorizzazione di comportamenti virtuosi in ambito di differenziata, i parcheggi e le opportunità sportive. La maggioranza ha invece sottolineato la validità degli interventi a favore di comunità e ambiente, in un bilancio che sceglie le sue priorità, mantenendo i servizi offerti e destinando tutti gli oneri di urbanizzazione agli investimenti, tra coesione sociale e responsabilità, anche quando si è costretti a fare i conti con risorse limitate.

L’intero dibattito del Consiglio comunale sul bilancio e sulle deliberazioni all’ordine del giorno è pubblicato on line sul portale https://bra.consiglicloud.it/home e sul canale You Tube del Comune di Bra https://www.youtube.com/@comunebra .

L’approvazione del nuovo previsionale è stata preceduta dalla ratifica (9 voti favorevoli, 5 astensioni) della ricognizione annuale sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali e della ricognizione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi del Testo unico societa’ partecipate