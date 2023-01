AFP Centro di Verzuolo: saldocarpentiere, una qualifica professionale che fa per te!

Operatore Meccanico Saldocarpentiere

Un mestiere sempre più all’avanguardia

Quella dell’Operatore meccanico saldatore è una professione molto richiesta, giovane, dinamica e ricca di opportunità lavorative, in continua evoluzione.

Saldatura che passione! Saldare.

Un po’ come unire, collegare, mettere insieme. Non c’è apporto di nuovo materiale, di colla o quant’altro, ma ci sono essenzialmente due parti che vengono collegate in modo permanente e continuo.

Un mestiere di precisione e di grande soddisfazione, ormai svolto con tecniche computerizzate e con procedure di massima sicurezza per il lavoratore e per l’ambiente.

Le operazioni di saldatura possono essere effettuate sia manualmente che con l’ausilio di macchine utensili/robot di saldatura: in questo caso il saldatore prende nome di “operatore di saldatura” e deve essere in grado di utilizzare le attrezzature e impostare i parametri per l’esecuzione della saldatura.

I nostri percorsi garantiscono un’ottima preparazione abbinando le conoscenze teoriche a quelle pratiche ed offrendo ai nostri allievi concrete opportunità di lavoro.

E’ possibile conseguire il patentino di saldatura con l’Istituto superiore di saldatura di Genova https://www.iis.it/

