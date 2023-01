Al Centro e Formazione Ricerca Merlo di San Defendente un master universitario

Sarà presentato il prossimo mercoledì 1 Febbraio presso il Centro Formazione e Ricerca Merlo, il terzo Master Universitario di secondo livello organizzato dal Gruppo Merlo in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Questo percorso formativo coinvolgerà per due anni 11 neo-laureati magistrali in ingegneria, i quali saranno assunti con contratto di Apprendistato di Alta formazione per il conseguimento di un Master Universitario di 2° livello.

Il master si svolgerà sia in aula, presso la sede del Politecnico di Torino sita al Lingotto, sia presso il Centro Formazione e Ricerca Merlo a San Defendente di Cervasca, head quarter del Gruppo.

Lo scopo del Master è quello di fornire le competenze necessarie a sviluppare una nuova generazione di macchine telescopiche modulari in grado di garantire un aumento di efficienza e una riduzione dei consumi e delle emissioni con notevoli benefici in termini di impatto ambientale.

Con questo progetto il gruppo Merlo conferma l’obiettivo di investire su giovani ingegneri per aiutarli ad acquisire competenze innovative e avanzate, in grado di rispondere alle sfide di un’industria manifatturiera globale in rapida evoluzione, e di padroneggiare le nuove tecnologie e gli strumenti abilitanti dell’Industria 4.0 allenandosi a lavorare in team.

La presentazione del master avrà luogo mercoledì 1 Febbraio alle 14.30, presso il Centro Formazione e Ricerca Merlo a San Defendente di Cervasca (CN), sede del Gruppo Merlo. Saranno presenti: Mattia Bodino - Responsabile Comunicazione Merlo, Paolo Peretti - Direttore CFRM, e il Prof. Aurelio Somà - Politecnico di Torino, docente coordinatore del corso.