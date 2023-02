Il vice sindaco di Racconigi a Roma per la presentazione del progetto Polis

La convention, alla quale hanno preso parte anche il presidente Sergio Mattarella , la premier Giorgia Meloni e molti ministri del nuovo governo, ha segnato l’avvio ufficiale del progetto di Poste Italiane, che prevede di realizzare in 6.933 uffici postali, in Comuni con meno di 15mila abitanti, uno sportello unico in cui saranno erogati una serie di servizi della Pubblica amministrazione ora sparsi tra vari uffici.

Tra i servizi che saranno erogati da questi sportelli unici: la richiesta di carta identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi (gestiti dal ministero dell'Interno); richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili (gestiti dall'Agenzia delle Entrate); certificati giudiziari (ministero della Giustizia); Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica (Inps); rilascio patente nautica, denuncia e richiesta duplicati patente (ministero per le Infrastrutture).

«È stata enorme l’emozione di essere a Roma insieme a così tanti amministratori locali ascoltando di persona le più alte cariche dello stato. - racconta il vice sindaco Tribaudino - Non nascondo che quando è stato intonato l’inno di Mameli, alla presenza del presidente Mattarella, la consapevolezza di essere presente in rappresentanza di tutti i racconigesi mi ha fatto scendere qualche lacrima di orgoglio e commozione. Sono sicuro che il progetto Polis di Poste Italiane avrà presto un importante impatto positivo sui cittadini, fornendo servizi efficienti, che permetteranno di risparmiare molto tempo e al contempo di difendere l’identità dei comuni più piccoli. Da parte nostra ci sarà la massima attenzione e disponibilità nei confronti di Poste Italiane per far si che anche Racconigi possa essere parte importante della rete territoriale di Polis».