Incontro di Radicali e + Europa con la sindaca di Cuneo sulla sala del Commiato

INCONTRO DI RADICALI E +EUROPA CON LA SINDACA MANASSERO SULLA SALA DEL COMMIATO: "SODDISFATTI E FIDUCIOSI"

"Questa mattina abbiamo avuto un incontro con la Sindaca Patrizia Manassero e l'Assesore Luca Serale in merito alla sala del commiato, che giudichiamo positivamente." Così in una nota la delegazione di Radicali Cuneo "G. Donadei" e di +Europa Granda, composta da Filippo Blengino, Alexandra Casu, Sabatino Tarquini e Flavio Martino, che oggi hanno avuto un confronto con l'amministrazione comunale.

"Due anni fa - proseguono nella nota - depositammo le firme per la petizione popolare 'Cuneo laica' per chiedere l'istituzione di uno spazio per il commiato anche a Cuneo. Siamo soddisfatti delle rassicurazioni che ci sono state date. Dotare la città di una Sala del commiato significa dare parità di dignità ai non credenti ed ai diversamente credenti. Un esempio di civiltà, di laicità e di rispetto di tutti i cittadini."