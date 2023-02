Cancelli elettrici: come gestire la manutenzione

I cancelli sono un dispositivo molto simile alle serrande per alcune caratteristiche. La prima caratteristica è che sono fatti di metallo e questo è molto importante perché chiaramente il metallo è un materiale molto resistente. Questa scelta, anche per quanto riguarda i cancelli elettrici, è data dalla funzione di protezione che hanno, sia i cancelli che le serrande, rispetto ad una determinata proprietà che vogliamo difendere dagli attacchi esterni.

Quindi sono dispositivi che servono a delimitare uno spazio ma a delimitarlo anche in ottica difensiva. Per le serrande il discorso potrebbe essere leggermente diverso, perché a volte le giornate vengono ad adottate, ad esempio per un garage o una cantina, con una funzione soprattutto di isolamento termico e in questo caso potrebbero essere in alluminio, che da un certo punto di vista è meno apparentemente solido dell’acciaio o del ferro.

Comunque sia, sia i cancelli elettrici che le serrande elettrificate, o meglio motorizzate, sono dispositivi automatici e questa automatizzazione le rende più comode. La comodità sta nel fatto che si possono aprire i cancelli elettrici e le serrande motorizzate semplicemente premendo un semplice bottone, oppure dando un input con una chiave.

C’è da dire che la motorizzazione può avvenire in un secondo momento, quando ci si rende conto che è molto più comoda. Per quanto riguarda il cancello perché magari delimita una proprietà, e mentre stiamo arrivando possiamo evitare di scendere dalla macchina per aprire il cancello. Altrimenti, appunto, verrebbe aperto a mano. Per quanto riguarda la serranda il discorso è il medesimo e poi considerato che la serranda funziona sulla base della presenza di un avvolgibile, ci ritroviamo con un dispositivo che è molto più sicuro se sale e scende sulla base di un input.

Come gestire la manutenzione di cancelli e serrande

Abbiamo a disposizione delle aziende che operano proprio per aiutarti a gestire la manutenzione dei cancelli e serrande, che soprattutto quando sono elettriche potrebbero richiedere una manutenzione più sofisticata da parte di un esperto del settore. E questo è dovuto al fatto che, quando il meccanismo si inceppa bisogna risalire a quale sia il problema originale. Ma potrebbero essere le molle o le scatole della serranda ad avere problemi di usura e quindi a non far scorrere adeguatamente l’avvolgibile.

Se poi un cancello non si apre e non si chiude correttamente ci troviamo di fronte ad un problema con un dispositivo che, a tutti gli effetti, dovrebbe servire anche per proteggere una proprietà e non è più in grado di farlo correttamente, quindi possiamo assolutamente pensare di occuparci della situazione delegando qualcuno che a livello di manutenzione di serrande e di cancelli ci capisce, qualcuno che opera nel settore da tanto tempo e che ha gli strumenti, i pezzi di ricambio e la manualità per sistemare la situazione in breve tempo, laddove invece da soli chissà che cosa andremo a combinare.

Possiamo risolvere in tempi brevi adeguatamente, grazie alla presenza sul territorio di aziende che si occupano della manutenzione di serrande, di cancelli e di tutto ciò che prevede l’utilizzo di un avvolgibile.