Giorno del Ricordo: proiezione di un cortometraggio sulla foiba di Basovizza per gli studenti fossanesi [VIDEO]

In occasione della Giornata del Ricordo, alcune classi del settore ragioneria dell'istituto Vallauri di Fossano hanno partecipato venerdì 10 febbraio alla proiezione di un cortometraggio che racconta in presa diretta la foiba di Basovizza. Il video fa parte dei contenuti multimediali di un doppio DVD allegato alla pubblicazione "ricordare per capire", a cura della Lega Nazionale di Trieste.

Erano presenti il sindaco Dario Tallone, l'assessora alla Cultura Ivana Tolardo, il senatore Giorgio Maria Bergesio e Anna Mantini, referente del Comitato 10 Febbraio Provincia di Cuneo e presidente del circolo Il Ragno.



L'evento si è tenuto in sala Barbero presso il Castello degli Acaya e si ripeterà con una nuova platea di classi, questa volta del Liceo Ancina, martedì 14 fabbraio.

Dopo la contestualizzazione dell'assessore Tolardo, i saluti istituzionali hanno introdotto alla visione del film.

In seguito si è sviluppato un breve ma proficuo dibattito.





Presente in remoto anche la dottoressa Cristina Chenda, responsabile per Torino e Provincia della Lega Nazionale e figlia, nipote e pronipote di esuli friulani da parte paterna e Istriani da parte materna. Ha portato anche i saluti del rappresentante regionale che in questi giorni è naturalmente impegnato sui luoghi delle foibe: "Ci riempie il cuore quando dei ragazzi provano dei sentimenti verso la nostra storia e mi auguro che questi sentimenti possano poi trasformarsi in approfondimenti"



Le celebrazioni per il giorno del ricordo preseguono, come detto con un secondo appuntamento didattico martedì 14 e poi con una messa ed un momento di riflessione preso piazza Norma Cossetto, venerdì 17 in mattinata.