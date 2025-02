Torna il maltempo nel weekend: prevista neve a bassa quota nel cuneese e nella bassa Langa

Una saccatura in quota in arrivo domani dalla Francia, complice l'aria fredda arrivata oggi da est, porterà una fase di marcato maltempo su tutte le regioni del Nord Ovest, con neve fino a bassa quota su Piemonte meridionale e Appennino ligure. Tuttavia la quantità di precipitazioni previste è ancora soggetto a variazioni.

Al Nord Ovest, secondo Datameteo.com, avremo quindi questa situazione:

Oggi venerdì 7 febbraio

Cielo molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno con prime precipitazioni su Liguria di ponente e Alpi marittime dalla tarda serata, nevose fino ai fondovalle interni. Temperature massime in netto calo rispetto a ieri e comprese tra i 4/6 °C delle pianure ai 9/10 °C delle coste. Venti generalmente assenti o deboli variabili ovunque, tranne sula Liguria centrale dove saranno settentrionali fino a moderati.

Sabato 8 e domenica 9 febbraio

Cielo per lo più coperto ovunque. Precipitazioni diffuse, ma la quantità e la costanza delle stesse sono ancora soggette a moderata incertezza: allo stato attuale avremmo neve con 15/20 cm sulle Alpi Marittime e Appennino centrale fino ai fondovalle, 10/15 cm sull'alta Langa, accumuli inferiori su Alpi occidentali e Appennino ligure di levante ( qui per aumento della quota neve già da sabato sera). Sulle pianure cuneesi, bassa Langa, astigiano e alessandrino possibili accumuli di qualche cm ma neve molto umida tra sabato sera e domenica notte. Piogge anche intense sul resto della Liguria e restanti pianure del Piemonte dove non si esclude qualche sporadica sfiocchettata.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo sabato, in aumento domenica fino 6/10°C. Minime domani mattina comprese ta 1 e 6 °C, in leggero aumento domenica mattina.

Venti sabato inizialmente assenti o deboli variabili, tendenti a divenire settentrionali nel pomeriggio con intensità tra il debole e il moderato in pianura. Moderati o forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale, deboli/moderati orientali sulla Liguria orientale. Domenica intensità in calo ovunque ma persisteranno ancora venti moderati settentrionali su Liguria centrale.

Da lunedì 10 febbraio

Condizioni ancora incerte per lunedì, per cui ci potrebbe essere una nuova fase di precipitazioni dopo una temporanea pausa domenica sera. Anche il resto della settimana non è ancora chiaro su quale binario salirà, sembra che avremo ancora un periodo un po' movimentato, ma ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

