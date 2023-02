Non solo una provocazione: il Budego di Alba non trova personale e lo scrive in vetrina

"Non trovo personale, sto cercando di contattare delle persone, riorganizzare il team - spiega. Adesso sono praticamente da solo. Prima del Covid eravamo in quattro, io e altre tre persone. Di recente ho avuto una dipendente cinese, bravissima, ma è andata via perché ha trovato un altro impiego. Nel frattempo ho provato altre persone, ma non sono formate e non imparano, oppure hanno delle pretese assurde, quasi si aspettassero di lavorare in un ristorante stellato. Senza contare che in molti rifiutano perché vogliono lavorare in nero. Sono stagionali, prendono la disoccupazione e non vogliono un contratto. Non so quanto potrò reggere, sabato ho lavorato dalle 3 del mattino alle 21. Adesso ho una studentessa che sta in negozio la mattina, ma solo per un mese. Poi viene una donna per le pulizie serali, ma ho bisogno di una persona su cui fare affidamento".

Arthemalle ammette di avere un carattere non facile. "Pretendo, non è semplice lavorare con me. Ma pago tutto, anche gli straordinari. Non ho problemi ad assumere stranieri, eppure non basta. Credo che si debba aprire una riflessione seria, perché il problema è grave e parte dalle scuole, che non formano i ragazzi ad affrontare il mondo del lavoro", conclude con amarezza.