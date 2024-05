Revello: torna la “Cecy for Runners”, corsa solidale per la casa famiglia in Nepal

Torna a Revello giovedì 30 maggio l’ottava edizione della "Cecy for Runners", organizzata dall’associazione Cecy Onlus, in collaborazione con l'Atletica Saluzzo, la Pro Loco e il patrocinio del Comune.

La corsa podistica non competitiva di solidarietà è a favore della casa famiglia “Dil Kumari” in Nepal, un luogo di accoglienza per bambini e adolescenti dai 5 ai 17 anni. I trenta ragazzi attualmente ospitati provengono da situazioni di povertà e sofferenza, e molte altre richieste di ospitalità sono in attesa.

I lavori di ampliamento sono in corso, e la struttura in muratura è quasi completata, grazie alle donazioni ricevute.

I proventi della “Cecy for Runners” di quest’anno saranno destinati all'acquisto degli arredi.

Il ritrovo è previsto alle 18 dal bocciodromo di Revello.

Le categorie giovanili partiranno alle 19, seguite dagli adulti alle 20.

La corsa, ad andatura libera (corsa, cammino, fitwalking), si svolgerà su un percorso di 5,4 km attraverso le suggestive strade di campagna tra Revello e la frazione San Pietro. All'arrivo, sarà offerto un rinfresco con prodotti locali.

Il costo dell'iscrizione è di 8 euro per gli adulti, mentre per i ragazzi e i bambini sotto i 12 anni (percorsi ridotti) è gratuita.

Ai primi 800 iscritti al percorso di 5,4 km sarà consegnata l'esclusiva maglietta tecnica della manifestazione, fino ad esaurimento scorte.

Per le categorie bambini e ragazzi sotto i 12 anni, saranno distribuiti premi in natura per tutti i partecipanti.

La manifestazione sarà l’occasione per presentare il prossimo viaggio solidale in Nepal, organizzato da Cecy Onlus in programma dal 1° al 16 novembre, nei luoghi in cui opera la casa famiglia.

All’edizione dello scorso anno gli iscritti al percorso di 5,4 km furono 838 e vennero raccolti 9.260,50 euro destinati alla casa famiglia Dil Kumari.