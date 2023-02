Rapinò un medico in centro ad Alba: arrestato pregiudicato 46enne

Martedì scorso (7 febbraio) la rapina ad un medico che aveva parcheggiato la sua auto in via Diaz per recarsi al poliambulatorio dove lavora.

Oggi pomeriggio (13 febbraio) l'arresto del ladro su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti.

L’uomo, un pregiudicato albese di 46 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e problematiche di tossicodipendenza, era stato bloccato pochi minuti dopo il fatto dai Carabinieri nella trafficata via che separa piazza Michele Ferrero dalla zona della stazione ferroviaria.

Portato in caserma per la fotosegnalazione di rito era stato deferito alla Procura della Repubblica di Asti per rapina, minacce e porto abusivo di arma: in tasca aveva ancora la refurtiva, immediatamente riconsegnata alla vittima. Oggi l’arresto.