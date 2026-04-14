Si fingono Carabinieri e si fanno consegnare oro e denaro: arrestati due malfattori a Mondovì

Si sono finti Carabinieri e, con l'inganno, si sono fatti consegnare denaro e oro da una persona anziana.

Sono stati arrestati per truffa, in flagranza di reato, due cittadini italiani, individuati nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 marzo, grazie all'intervento dei Carabinieri della Stazione e dell'aliquota radiomobile di Mondovì.

I fatti sono avvenuti a Gratteria, dove i due truffatori, con la tecnica del finto Carabiniere si sono presentati presso l'abitazione della parte offesa, facendosi consegnare denaro e monili in oro.

La tempestiva segnalazione della vittima ha consentito di diramare le ricerche e di intercettare i malfattori che si stavano dileguando a bordo di un'auto. I due sono stati arrestati e tradotti in carcere, mentre i preziosi sono stati restituiti.

Nei giorni scorsi anche i Carabinieri di Ceva avevano tratto in arresto nella flagranza di reato un soggetto italiano per la truffa dello specchietto.

