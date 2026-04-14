Cuneo, cade da un’impalcatura in un cantiere di via Piave: operaio finisce in ospedale

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile, in un cantiere di via Piave a Cuneo. Intorno alle 10.55 un operaio è scivolato da un’impalcatura, precipitando sul piano sottostante da un’altezza di circa due metri e mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco di Cuneo con autoscala che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’uomo, immobilizzarlo su barella e trasferirlo a terra per l’affidamento alle cure del personale sanitario.

Presenti anche gli ispettori dello Spresal per gli accertamenti del caso.

L’operaio è stato trasportato in ospedale cosciente in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.