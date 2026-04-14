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Cronaca | 14 aprile 2026, 15:19

Cuneo, cade da un’impalcatura in un cantiere di via Piave: operaio finisce in ospedale

Intervento di 118 e squadra Saf dei vigili del fuoco con autoscala. L’uomo, caduto da circa 2,5 metri, è stato trasportato cosciente in codice giallo al Santa Croce

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile, in un cantiere di via Piave a Cuneo. Intorno alle 10.55 un operaio è scivolato da un’impalcatura, precipitando sul piano sottostante da un’altezza di circa due metri e mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco di Cuneo con autoscala che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’uomo, immobilizzarlo su barella e trasferirlo a terra per l’affidamento alle cure del personale sanitario.

Presenti anche gli ispettori dello Spresal per gli accertamenti del caso.

L’operaio è stato trasportato in ospedale cosciente in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

s.a.

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