Albero caduto sui cavi Enel a Salmour: chiusa via della Rocca

Sono in corso dalle 14.21 di oggi, martedì 14 aprile, le operazioni di messa in sicurezza a Salmour, dove un albero di discrete dimensioni è caduto sui cavi della linea elettrica Enel in via della Rocca.

La presenza della pianta sulla linea ha reso necessario l’intervento dei tecnici specializzati per evitare danni alla rete elettrica e consentire la rimozione in condizioni di sicurezza. Per permettere le operazioni, la strada è stata chiusa al traffico e la viabilità risulta temporaneamente interrotta, come disposto da un’ordinanza del sindaco.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Mondovì insieme alle squadre Enel, impegnate nel taglio e nella rimozione dell’albero per ripristinare la piena sicurezza dell’area e la normale circolazione.