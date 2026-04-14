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Cronaca | 14 aprile 2026, 15:34

Albero caduto sui cavi Enel a Salmour: chiusa via della Rocca

Viabilità interrotta con ordinanza del sindaco. Vigili del fuoco di Mondovì e tecnici Enel al lavoro per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza la linea elettrica

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Sono in corso dalle 14.21 di oggi, martedì 14 aprile, le operazioni di messa in sicurezza a Salmour, dove un albero di discrete dimensioni è caduto sui cavi della linea elettrica Enel in via della Rocca.

La presenza della pianta sulla linea ha reso necessario l’intervento dei tecnici specializzati per evitare danni alla rete elettrica e consentire la rimozione in condizioni di sicurezza. Per permettere le operazioni, la strada è stata chiusa al traffico e la viabilità risulta temporaneamente interrotta, come disposto da un’ordinanza del sindaco.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Mondovì insieme alle squadre Enel, impegnate nel taglio e nella rimozione dell’albero per ripristinare la piena sicurezza dell’area e la normale circolazione.

Redazione

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