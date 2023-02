A San Valentino boom di presenze in agriturismo: si arriva al +30% rispetto al 2022

È boom per gli oltre 300 agriturismi della Granda in occasione di San Valentino con un aumento delle presenze del +30% rispetto allo scorso anno. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo sulla base dell’analisi di Terranostra Campagna Amica per la festa degli innamorati che, dopo le restrizioni degli ultimi anni a causa del Covid, fa segnare finalmente un ritorno ai livelli pre-pandemia per quanto riguarda le attività di ristorazione.



Un trend – spiega Coldiretti Cuneo – che premia l’accoglienza rurale diventata sempre di più punto di riferimento per la ristorazione tipica cuneese. A far la parte del leone è ovviamente la cucina della tradizione, con i cuochi contadini degli agriturismi Campagna Amica impegnati a proporre ricette antiche, rivisitate con creatività gourmet e pensate appositamente per San Valentino.



“San Valentino rappresenta il primo banco di prova del 2023 e conferma che l’agriturismo è entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini dei cuneesi grazie all’importante processo di qualificazione del settore che è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro, che attirano non solo gli amanti della buona cucina ma anche escursionisti, sportivi, appassionati della cultura e del benessere” afferma il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada.



“Nonostante l’aumento record dei costi di produzione che non risparmia le strutture agrituristiche – sottolinea Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – i nostri agriturismi si sono impegnati per far trascorrere una festa degli innamorati all’insegna del buon cibo a Km zero e di un’ospitalità autentica”.