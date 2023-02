Cuneo, progetto 'TLT': l'idea meglio raccontata è quella del gruppo Eventum

Sabato 11 febbraio, davanti al folto pubblico arrivato al Rondò dei Talenti, si è tenuto l’evento finale di TLT - Think – Learn – Tell, il progetto ideato dalla Consulta Giovanile di Cuneo con il sostegno del Comune di Cuneo, Assessorato alle Politiche Giovanili, ed il contributo della Fondazione CRC e di Nova Coop (all’interno del progetto “Im.patto” - https://im-patto.it/), con l’obiettivo di dare ai giovani i giusti strumenti per raccontare al meglio le proprie idee, trasformandole in proposte concrete ed appetibili.



Durante la giornata sono state presentate le 5 idee progettuali giunte alla fine del percorso, che si è sviluppato in 3 fasi:



Fase 1 - Think, settembre/ottobre 2022

Raccolta tramite portale web delle idee proposte da giovani con l’indicazione dell’attinenza a uno o più punti dell’Agenda 2030.



Fase 2 - Learn, ottobre 2022/gennaio 2023

Ciclo di incontri, sviluppati come lezioni frontali e laboratori, con youtuber, influencer, scienziati, presentatori, professionisti del marketing ed esperti di comunicazione e divulgazione: Cristian Ranallo (Great Innova), Mattia Marangon (creatore di Legolize), Pietro Panizza (content manager ed esperto di marketing), Edwige Pezzulli (astrofisico dell’INAF -Istituto Nazionale Astrofisica), Elisa Serafini (collaboratrice di Forbes, Il Giorno e Politically), Mico Rao (Cooperativa Proteina), Valentina Consiglio (Area Promozione Legacoop Piemonte)



Fase 3 - Tell, 11 febbraio 2023

Presentazione pubblica delle idee elaborate a partire dalle proposte iniziali integrando i suggerimenti ricevuti nel percorso formativo.



Alla fase finale sono arrivati i seguenti 5 progetti: Helpeople di Solo Dabo (Cuneo), Vai Tra di Giosuè Trapani (Cuneo), Valorizzazione del miele locale di Francesco Audisio & Marta Garino (Bernezzo), Underwater (A Wild Life Expedition) del gruppo Wild Life Protection (Roddi), ed Eventum del gruppo Valentina & Co. (Cuneo)



Una giuria tecnica, composta dall’Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Cuneo Cristina Clerico, da Irene Miletto (Funzionaria Area Attività Istituzionale di Fondazione CRC), Enrico Nada (responsabile Attività sociali di Nova Coop), Ilaria Blangetti (giornalista de La Stampa) e Fabio Guglielmi (responsabile Comunicazione e Politiche giovanili del Comune di Cuneo), ha premiato le idee progettuali raccontate nel modo migliore. Prima classificata è stata giudicata la presentazione del progetto Eventum, seguita dalla presentazione di Underwater (A Wild Life Expedition) e da quella relativa alla Valorizzazione del miele locale.



Si precisa che l’obiettivo di TLT non era premiare le idee migliori, ma quelle meglio raccontate, mettendo in pratica gli insegnamenti appresi durante la fase 2 “Learn”, secondo una griglia di valutazione che comprendeva: Chiarezza espositiva, Scaletta della presentazione, Grafiche (animazioni e video), Impaginazione e slide statiche, Prossemica (linguaggio gestuale) ed Emozionalità.



Il montepremi complessivo ammontava a 1.000 euro di prodotti, messi a disposizione da Nova Coop e distribuiti tra tutti e 5 i progetti finalisti.



«Con questo progetto – dichiara l’Assessora alle Politiche giovanili Cristina Clerico – abbiamo voluto promuovere l’attivazione ed il protagonismo giovanile, fornendo un percorso di acquisizione di soft-skill utili sia all’interno del progetto che nei loro percorsi futuri. Per l’Amministrazione comunale TLT ha infatti rappresentato un’occasione fondamentale per lavorare con i giovani sui temi della sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda 2030, individuati dalla città come elementi cardine per la costruzione della propria strategia di sviluppo. Il lavoro con i giovani, sia sulla formazione di competenze che sulla partecipazione attiva e sullo sviluppo del senso di cittadinanza, rappresenta una delle molteplici sfide sociali e ambientali per la costruzione della città sostenibile del futuro.»



«L’incontro di TLT con il nostro progetto Im.patto – commenta Enrico Nada, responsabile Attività sociali Nova Coop - ha rappresentato un caso di successo di come la Cooperativa possa rappresentare un partner di progetto ideale nella trasmissione di competenze trasversali, utili allo sviluppo di diverse progettualità, per percorsi di attivazione e protagonismo giovanile nati localmente. Un modello di lavoro che Nova Coop ha sviluppato lavorando in questi anni con centinaia di giovani di tutto il Piemonte sul progetto CoopAcademy, di avvicinamento e coinvolgimento dei ragazzi alla cultura cooperativa, ma che può trovare crescente applicazione anche nell’ambito di Im.patto per sprigionare le idee e la creatività delle giovani generazioni intorno agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.»



«TLT 2022 – concludono Gabriele Fronzè e Giulia Sannai, membri della Consulta e ideatori del progetto, nonché presentatori della giornata finale - è nato come contest per portare alla luce le idee dei giovani cuneesi, per poi trasformarsi velocemente in un vero e proprio viaggio di formazione, che ha coinvolto non solo i partecipanti, ma anche i relatori e gli organizzatori. Per questo, possiamo sentirci autorizzati a parlare al plurale quando ci riferiamo al percorso fatto negli ultimi mesi. Questo perché anche noi, che dovevamo essere semplicemente i garanti della struttura organizzativa, siamo entrati a far parte del gruppo classe, ci siamo messi in gioco e abbiamo imparato insieme ai ragazzi e alle ragazze dei progetti iscritti. Seguendo il paragone con l’ambiente scolastico, ci tocca anche affrontare il tema delle pagelle, e c’è una voce sulla quale noi organizzatori, ahimè, dobbiamo fare un mea culpa: presi dalla frenesia della prima edizione, non abbiamo avuto la prontezza di documentare il discorso “zero”, ossia quella con cui i gruppi si sono presentati all’inizio del ciclo delle lezioni. Ci dispiace perché così facendo avremmo reso ancora più evidenti gli enormi miglioramenti che si sono verificati in ognuno di loro…ma non vi preoccupate, la prossima edizione non ci troverà impreparati!»