Anche il Comune di Mombasiglio aderisce a "Manifesta bellezza" svelando il sito storico-archeologico dell’antica Cappella di sant’Andre

Anche il Comune di Mombasiglio aderisce a Manifesta Bellezza, il fine settimana che Fondazione CRC dedica ai beni culturali della provincia di Cuneo.

Sabato 5 luglio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, sarà possibile, percorrendo la strada della Braia a Mombasiglio, approfondire la conoscenza del sito storico-archeologico dell’antica Cappella di sant’Andrea, uno degli oltre trenta beni culturali in provincia di Cuneo, restaurati nel corso degli anni grazie al Bando Patrimonio Culturale.

Le informazioni sui beni coinvolti, gli orari e le modalità con cui sarà possibile visitarli sono disponibili alla pagina https://fondazionecrc.it/manifestabellezza/, da cui è possibile scaricare anche il volume Manifesta Bellezza, pubblicato nel 2024 grazie alla collaborazione scientifica del Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, che raccoglie e analizza 50 di questi interventi.

I resti della Chiesa, attestata nel XIII secolo tra le dipendenze dell’abbazia di san Dalmazzo di Pedona, come evidenziato nello scritto di Egle Micheletto e Pietro Borgarelli nel Quaderno di Archeologia n. 21 – 2006, presenta un’impostazione ad unica navata conclusa ad EST da un’abside curvilinea. L’antico edificio sacro venne demolito nel 1923 per recuperare materiale da costruzione. In quell’occasione vennero rinvenuti la nota epigrafe etrusca e due iscrizioni funerarie romane conservate presso la sala della Biblioteca Civica.

L’interesse per l’edificio e i consecutivi importanti approfondimenti scientifici è nato con le attività didattiche estive della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Torino. La conoscenza del sito è culminata con la campagna archeologica del 2021, condotta dalla società STUDIUM e finanziata dalla Fondazione CRC nell’ambito del Bando Patrimonio 2020.

Lo studio archeologico, la necessità di una vera valorizzazione e diffusione del Bene ha fatto scaturire il progetto PASAM che ha promosso nuove attività di valorizzazione culturale e paesaggistica, ottenendo cospicui finanziamenti dalle maggiori fondazioni bancarie piemontesi che uniti all’impegno diretto dell’Amministrazione comunale hanno favorito l’interesse turistico per il sito e il percorso annesso.

In quest’ottica si inserisce la due giorni culturale promossa dal Comune di Mombasiglio con la direzione artistica dell’Associazione in Quinta, PASSAGGI. TRA ARTE E ARCHEOLOGIA LUNGO LA VIA DI SANT’ANDREA, inserita nel nuovo progetto di valorizzazione Mombasiglio. Percorso naturalistico di Sant’Andrea tra i profumi e i coltivi di bassa valle: un belvedere affacciato su montagne, arte, storia e archeologia”, cofinanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Patrimonio Culturale 2024 – Misura 6 – Patrimonio paesaggistico.

