Aperte le iscrizioni per il premio "Lia Trucco – Stare insieme con la musica"

Sono aperte le iscrizioni alla decima edizione del Premio Lia Trucco – Stare insieme con la musica.

Come di consueto si svolgerà durante le vacanze di Pasqua e precisamente da giovedì 6 a sabato 8 aprile e, come l’anno scorso, si terrà, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, a Saluzzo presso il Monastero della Stella.

E’ un campus chitarristico dedicato alla musica d’insieme, all’interno del quale si svolge un concorso solistico riservato agli iscritti.

Nasce per mantenere viva la memoria di Lia Trucco promuovendo la sua passione per la chitarra classica, stimolando giovani ragazzi e ragazze negli studi musicali in un contesto favorevole alla crescita artistica culturale e alla nasci9ta di significativi legami di amicizia.

Durante i tre giorni, tutti gli iscritti frequentano i laboratori di orchestra di chitarre tenuti dal M° Roberto Galimberti e finalizzati alla preparazione del concerto che si terrà nella serata conclusiva.

Gli elementi principali di questo evento sono tre:

- il Premio Lia Trucco assegnato ad un partecipante che si sia distinto per capacità musicali, sensibilità e disponibilità nei confronti degli.

- il Premio consiste nell’uso per un anno della chitarra per Lia che il liutaio Fabio Zontini ha costruito in suo ricordo e donato all’associazione.

- il Concorso Lia Trucco assegna, invece, una borsa di studio per un totale di € 500 ai primi classificati delle due categorie, per incoraggiare e sostenere giovani chitarristi meritevoli nel loro percorso futuro.

La partecipazione al Concorso è riservata agli iscritti al Premio Lia Trucco – Stare insieme con la musica.

Il Concorso Lia Trucco Junior è aperto a tutti e rivolto a giovanissimi chitarristi delle scuole medie. Sono previste due categorie.

Per gli iscritti al Premio Lia Trucco – Stare insieme con la musica la partecipazione al Concorso è gratuita.

Entrambi i Concorsi prevedono audizioni solistiche valutate dalla Giuria composta dai M° Frédéric Zigante (Presidente), Carlotta Dalia, Fabio Renda e Roberto Galimberti.

I vincitori del Premio, del Concorso e del Concorso Junior ricevono un invito ufficiale a partecipare gratuitamente al Premio Lia Trucco e a prendere parte al concerto di apertura dell’edizione 2024.

La Direzione Artistica è stata nuovamente affidata al M° Beniamino Trucco, fratello di Lia.

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 26 marzo 2023.

Invitiamo tutti gli interessati ad iscriversi al più presto, sia per avere più tempo per preparare le parti di orchestra, sia perché le iscrizioni chiuderanno non appena sarà raggiunto il numero massimo di partecipanti.

L’iscrizione si effettua compilando un modulo di iscrizione online disponibile sul sito www.premioliatrucco.it - completamente rinnovato - sul quale sono reperibili ulteriori informazioni e il Regolamento della manifestazione.