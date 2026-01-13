La ceramica monregalese diventa un albo illustrato

Due eccellenze territoriali che si incontrano per raccontare un pezzo di storia monregalese. Nasce così, all’interno del progetto “Nuove forme di turismo” sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, la collaborazione tra il Museo della Ceramica di Mondovì e l’associazione “Illustrada”, volto a realizzare un albo illustrato dedicato proprio allo storico distretto ceramico locale. Un lavoro editato da Notes Edizioni e realizzato dall’artista Marianna Bruno, che verrà ufficialmente presentato al pubblico venerdì 23 gennaio alle ore 18 presso la Sala Conferenze del Museo della Ceramica. Il nuovo “Atlante della Ceramica Monregalese”, allora, come innovativo progetto di valorizzazione artistica, ma soprattutto come straordinario strumento di divulgazione della storia ceramica locale.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: segreteria@museoceramicamondovi.it.