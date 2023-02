Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acsr Spa rassegna le dimissioni per motivazioni personali

Nella giornata di ieri – lunedì 20 febbraio 2023, ndr – Agostino Forneris, ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni irrevocabili dall’incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Acsr Spa per motivazioni personali. Forneris continuerà ad espletare le sue funzioni fino a quando i 54 Comuni soci azionisti dell’Acsr Spa non nomineranno il nuovo Presidente, elezione che dovrà avvenire nel corso di un’Assemblea ordinaria che non potrà essere convocata prima di 30 giorni dalla data di rassegna delle dimissioni. L’attività dell’Acsr Spa non verrà quindi inficiata in nessun modo.

“Ho preso la decisione di dimettermi circa una decina di giorni fa, scelta che ho subito comunicato verbalmente al Cda dopo l’Assemblea di approvazione del bilancio di previsione 2023 del 9 febbraio scorso – spiega il Presidente -. Pur avendo scritto la lettera di dimissioni il 13 febbraio, ho deciso di aspettare a consegnarle dopo l’Assemblea del CEC del 17 febbraio scorso, riguardante l’accettazione del finanziamento concesso dai fondi del PNRR per il progetto di ‘Riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente con produzione di biometano’. La mia decisione è indipendente dall’esito del voto espresso dai Sindaci. Ora non mi resta che augurare al prossimo Presidente buon lavoro per un futuro di crescita e sviluppo, nel ruolo pubblico, dell’Acsr Spa; nel solco della mission statutaria aziendale mirata ‘alla gestione dei rifiuti e più specificatamente alla realizzazione e gestione degli impianti tecnologici’ nel rispetto delle linee programmatiche e deliberazioni conferite dall’Assemblea dei Soci azionisti”.

Nella lettera di dimissioni il Presidente ringrazia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per la fiducia, la stima e la condivisione totale delle scelte effettuate nell’espletamento dell’incarico; il Direttore che quotidianamente lo ha supportato; il personale o lo staff aziendale per la fattiva disponibilità; l’Assemblea dei Soci azionisti per la fiducia accordata nella nomina “per questa esperienza, breve ma intensa, svolta con impegno unitamente a tutto il Cda. Con un grande augurio a tutti di continuare nel buon lavoro, per i migliori risultati aziendali”.