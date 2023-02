Al campionato della cucina italiana un argento e un bronzo per l’Alberghiero Donadio di Dronero

Argento per Manuel Lerda

Medaglia d’argento per Manuel Lerda e medaglia di bronzo per Sara Peron e Francesco Romey: spedizione vittoriosa per l’IIS “Donadio” al Campionato della Cucina Italiana della FIC (Federazione Italiana Cuochi), 7ª edizione, che si è svolta nei giorni scorsi, 19 e 20 febbraio, a Rimini.

Guidati dal coach, lo chef Fabrizio Frongia, ex allievo dell'istituto dronerese, ora chef dell’Hotel Marriot di Trevis, i ragazzi hanno conquistato il podio della categoria “Cucina calda”, sfidando gli avversari, cuochi professionisti, docenti e allievi degli istituti alberghieri provenienti da tutta Italia e dall’estero.

“E’ un grande risultato e una grande soddisfazione per la nostra scuola - dice il coordinatore e prof. di Cucina, Marcello Comba –. Sara, Manuel e Francesco, insieme al compagno Sebastiano Bernelli, si sono impegnati nei mesi scorsi nel percorso di preparazione in vista del concorso, guidati dal coach Fabrizio Frongia, e sono arrivati alla competizione motivati e affiatati. Un grazie speciale a tutto il personale della scuola che ha reso questo successo possibile”.