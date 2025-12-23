A Saluzzo istruttori volontari soccorritori a confronto per alzare gli standard di intervento

Lo scorso 17 dicembre, presso la sede della Croce Verde Saluzzo, si è svolto un incontro di formazione e aggiornamento riservato agli Ivs – Istruttori Volontari Soccorritori di alcune associazioni Anpas del territorio. All’appuntamento hanno preso parte 25 istruttori provenienti da Croce Verde Saluzzo, Croce Bianca Fossano e Croce Verde Bagnolo Piemonte, a conferma dell’attenzione condivisa verso la qualità e l’aggiornamento continuo della formazione.

Il corso è stato condotto da Luca Ortu in qualità di formatore regionale Anpas e referente per la formazione del coordinamento Anpas Cuneo e ha rappresentato un significativo momento di confronto e crescita professionale tra i partecipanti. La serata ha offerto numerosi spunti di riflessione e di discussione, con l’obiettivo di rafforzare e migliorare ulteriormente la qualità dei percorsi formativi all’interno delle associazioni, in un’ottica di costante aggiornamento e di innalzamento degli standard operativi.

Michele Isoardi, vicepresidente Anpas Piemonte e presidente della Croce Verde Saluzzo: «La formazione costituisce un elemento strategico per Anpas Piemonte, perché garantisce qualità, uniformità e crescita del sistema associativo sul territorio. In questo quadro, il ruolo degli istruttori volontari soccorritori è centrale: attraverso il loro impegno si costruiscono competenze, si rafforzano i valori comuni e si assicura un costante miglioramento delle associazioni aderenti. L’incontro, realizzato in collaborazione con il responsabile della formazione di Anpas Piemonte Roberto Rampone e con Luca Ortu, ha rappresentato un importante momento di aggiornamento, confronto e condivisione. Il dialogo tra gli istruttori volontari soccorritori di Croce Verde Saluzzo, Croce Verde Bagnolo e Croce Bianca Fossano ha evidenziato il valore del lavoro di rete e della collaborazione tra associazioni.

Un ringraziamento va al Coordinamento Anpas Cuneo, nella persona del coordinatore Stefano Pasian, per il supporto organizzativo e per l’attenzione costante riservata ai percorsi formativi, riconosciuti come leva fondamentale per lo sviluppo e il rafforzamento del volontariato Anpas sul territorio provinciale».

Il refresh formativo ha affrontato diversi aspetti centrali dell’attività degli istruttori. Sono state approfondite le procedure organizzative del corso per volontario soccorritore 118, le principali metodologie formative, dalla lezione frontale agli skill lab, passando per la discussione di gruppo e le modalità di valutazione, oltre a un ripasso delle procedure di utilizzo dei principali presidi di immobilizzazione e movimentazione, come la barella atraumatica a cucchiaio, la tavola spinale e il dispositivo di estricazione Ked.

Investire nella formazione dei formatori significa investire direttamente nella sicurezza dei volontari e nella qualità dei servizi offerti alla comunità. Iniziative come questa confermano il ruolo centrale della formazione come strumento fondamentale per garantire interventi sempre più efficaci, sicuri e professionali sul territorio.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto di persone in situazione di disabilità, 242 mezzi per il trasporto persone e per la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza.