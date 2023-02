Quando Vinum si chiamava Fiera del vino di Pasqua...

Prima era la Fiera del vino di Pasqua, ora si chiama Vinum. Una manifestazione nata grazie all’intuizione di personaggi come Gigi Rosso, che fu tra gli ideatori di questo evento, che verrà presentato il 2 marzo alle ore 20.45 nella sala storica del teatro sociale “G. Busca” di Alba.



Gigi Rosso, già presidente del consiglio di istituto della Scuola Enologica di Alba, dell’Ente Turismo e del Consorzio di tutela del Barolo e Barbaresco, rivivrà nel filmato realizzato dalla Fondazione Radici che, con il progetto “Per Aspera ad Astra”, ha creato una strada che lega Alba Città Creativa Unesco per la Gastronomia ai suoi grandi uomini che l’hanno resa importante nei decenni, facendola passare dalla Malora a diventare, con Langhe, Roero e Monferrato, sito patrimonio Unesco dell’Umanità.



«Sarà una serata interessante - afferma Emanuele Bolla, l’assessore al turismo di Alba - perché il protagonista sarà Gigi Rosso, un personaggio importante per la città e il territorio. Un uomo che, con altri, diede vita a Vinum, e che vogliamo ricordare per legare il passato al nostro futuro. Parlando dei fondatori introdurremo l’edizione 2023, dove non mancheranno le novità. Ringrazio fin da ora l’Ente Fiera, la Giostra delle Cento Torri, i vari Consorzi, la Fondazione Radici, e tutti coloro che sono impegnati per la buona riuscita di Vinum.

Grazie al filmato, che rientra nel progetto “Per Aspera ad Astra” in cui sono già stati presentati Luciano Degiacomi, a Pio Boffa, Raoul Molinari, Roberto Ponzio, Giacomo Morra e Beppe Colla, rivivremo le emozioni che Gigi Rosso regalava nelle sue parole sul vino, ricche di passione, professionalità, innovazione e legame con il territorio».



«Mio padre - afferma Maurizio Rosso (l’altro figlio di Gigi è Claudio) - fu tra i fondatori della Fiera del vino di Pasqua, evento a cui partecipai anche io da ragazzi negli anni ’70. Era un decennio in cui avere una fiera del settore vinicolo ad Alba rappresentava una grande novità, figlia di un’intuizione nata da personaggi come lui che volevano far venire le persone nel territorio. Quello che ora è Vinum si svolgeva in centro ad Alba, dove adesso c’è l’ufficio informazioni del Comune, in piazza Risorgimento, e, pur essendo un piccolo evento rispetto a quelli nazionali di Verona, Milano e Genova, segnò un grande passo per lo sviluppo di Alba.



Questo è solo un esempio di come papà si impegnava per Alba e le Langhe, in un impegno di natura civica e di volontariato, segnato dalla passione per il territorio, che dimostrò nei suoi vari incarichi tra Ente Fiera, consiglio di istituto della scuola Enologica, Consorzio di tutela Barolo e Barbaresco.

Ringrazio fin da ora per la serata che gli sarà dedicata e che prosegue la nobile iniziativa che vede protagonisti i patriarchi della nostra zona, che rivivono in appuntamenti che rappresentano un riconoscimento giusto e doveroso a uomini che, in ambiti diversi, si sono impegnati per far crescere le aziende e la società, in uno spirito di collaborazione fattiva ed altruistica».



"Sono nato nella vigna. Sono cresciuto nella vigna. E perciò porto la vigna nel mio cuore. Le Langhe sono la mia casa. Questa terra mi ha fatto un regalo molto speciale. Per ringraziarla, ogni anno, raccolgo i suoi frutti e li curo come una mamma si prende cura dei propri piccoli.

Mi chiamano enologo, mi citano come esperto di vini, mi definiscono un pioniere.

Ma la verità è solo una: quando parla la natura io ascolto. La mia terra ha molto da raccontare e io ho molta voglia di ascoltarla!". Così Gigi Rosso riassumeva la sua vita.



Per partecipare alla serata, aperta al pubblico, a causa dei posti limitati, è obbligatoria la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/7G2h3sehKESHKzk19