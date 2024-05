Cuneo, Sturlese s'incatena ai cedri di piazza Europa: "Li si abbatte per vendetta"

"Questa è una vendetta. Parte della maggioranza di governo della città, risentita per il fallimento del progetto del parcheggio interrato su piazza Europa, si rivale sui cedei dell'Atlante cancellandoli tutti".



Che sarebbe stato pronto a incatenarsi agli alberi di piazza Europa - lui come altri consiglieri di minoranza del Comune di Cuneo - Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) l'aveva detto più volte nelle varie discussioni che hanno coinvolto l'area nel corso degli anni. E stasera l'ha fatto davvero, quando ancora la commissione in cui l'amministrazione ha presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica si stava svolgendo.



"È assurdo, dall'idea presentata stasera sono scomparsi tutti e dieci gli alberi, in favore di piantumazioni e di un intervento che si propone di rendere una piazza ora sì 'monumentale' di senplice periferia" prosegue Sturlese.



"Nessuno abbatte più gli alberi, da nessuna parte. Invito gli altri consiglieri che la pensano come me e la cittadinanza contraria all'intervento a organizzarsi per manifestare in questo modo".