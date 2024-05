Alba aderisce a “Spazzamondo”

Il Comune di Alba, attraverso l’assessorato comunale all’Ambiente, aderisce anche quest’anno a “Spazzamondo” sabato 25 maggio.

La grande campagna collettiva di raccolta rifiuti è nata nel 2021 ed è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con Protezione Civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci, Cooperativa Erica, i Consorzi Acem, Cec, Csea e CoaBser, con il patrocinio dell’ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.

Per partecipare basta iscriversi entro giovedì 23 maggio compilando il form al seguente link: https://insiemeafondazionecrc.it/registrazione-cittadini/.

È possibile registrarsi come persona singola, come gruppi e famiglie, come gruppi scuola o come azienda.

Dopo l’iscrizione, si riceve un’e-mail con il riepilogo della prenotazione, l’orario ed il punto di ritrovo.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un kit (fino a esaurimento scorte) comprensivo di: maglietta, guanti e pinze per raccogliere i rifiuti.

Sono previsti premi per i Comuni con più partecipanti all’iniziativa, per le scuole e per le aziende.

A tutte le scuole di ogni ordine e grado partecipanti a Spazzamondo sarà consegnato un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica, sulla base del numero di classi partecipanti:

Da 1 a 5 classi – buono del valore di 300 euro;

Da 6 a 10 classi – buono del valore di 600 euro;

Più di 11 classi – buono del valore di 900 euro.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria le 4 aziende (una per associazione di categoria) che avranno coinvolto il maggior numero di dipendenti saranno premiate con un’opera d’arte dedicata al tema della sostenibilità ambientale.