Cosa sono le case funerarie e perché sceglierle

Da un’idea americana, le case funerarie sono sempre più diffuse anche in Italia e oltre a risolvere alcune problemi tecnici rappresentano un modo tutto nuovo di salutare i propri cari defunti.

Il rito del commiato di una persona cara scomparsa è un momento tanto delicato quanto importante nella vita di ognuno. Per questo le imprese funebri, proprio come tutte le aziende che desiderano stare al passo con i tempi, si sono impegnate molto negli ultimi anni per fornire ai propri utenti servizi sempre più qualificati.

Forse proprio questa attitudine ha portato anche molte imprese funebri italiane ad adottare un’usanza nata in America. Parliamo delle case funerarie, dei veri e propri spazi nati per accogliere la salma del defunto, ma anche per consentire ai cari di quest’ultimo di poter lasciare l’ultimo saluto in un ambiente costruito ad hoc per l’occasione.

La diffusione delle case funerarie si deve anche al fatto che sono state in grado di risolvere problemi tecnici e no, riscontrabili spesso in questi casi. Non sempre, infatti, negli ambienti casalinghi moderni si ha a disposizione una stanza ampia, dove poter ospitare le persone che desiderano salutare il defunto.

Oltretutto le case funerarie sono dotate di tutti i comfort igienico-sanitari necessari in questi casi e rappresentano una valida soluzione anche per chi desidera un funerale laico, oggi sempre più diffuso. Sono adatte anche a chi invece vuole optare per un rito diverso, che coinvolge la preparazione stessa del feretro. Senza considerare che la casa funeraria si presta ad essere molto più ospitale di un obitorio o altre strutture sanitarie.

In tal modo la veglia e il saluto dei cari al defunto, che precedono la cremazione o il rito in Chiesa, avvengono oggi in un contesto raccolto e discreto, dove ogni dettaglio è curato con attenzione per rendere il più possibile confortevole il momento dell’ultimo saluto.

Ed è per questo che l’Agenzia di Onoranze Funebri Luoni a Legnano, così come altre sparse in Italia, hanno deciso di impreziosire la casa funeraria con alcune piccole attenzioni. In questo caso viene garantito, infatti, l’accesso riservato di amici e parenti; la possibilità di realizzare allestimenti personalizzati; infine, l’utilizzo di spazi esterni. A ciò si aggiunge, anche, un servizio di supporto psicologico, gestito da personale specializzato, per poter affrontare e soprattutto elaborare il lutto.

La casa funeraria “facilita”, insomma, il saluto del defunto ma, prima ancora di ciò, conferisce a questo momento specifico maggiore dignità. E questo non può che essere un passo in avanti importante anche in termini di civiltà.