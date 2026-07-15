Cosa fare nelle prime 24 ore dopo un lutto: la guida pratica per le famiglie in Piemonte

La morte di una persona cara porta con sé un peso emotivo difficile da descrivere. Eppure, proprio nelle ore immediatamente successive al decesso, le famiglie si trovano a dover affrontare una serie di adempimenti burocratici e pratici che non possono essere rimandati. Sapere in anticipo cosa fare — o almeno avere un riferimento chiaro in un momento di disorientamento — può fare una differenza enorme.

Questa guida è pensata per le famiglie residenti in Piemonte, con indicazioni concrete su chi contattare, quali documenti raccogliere e come orientarsi nella fase più delicata.

Il decesso in casa: i primi passi

Quando il decesso avviene in ambiente domestico, il primo passo è chiamare il medico di base o, se fuori orario, il medico di continuità assistenziale (ex guardia medica). Il medico ha il compito di constatare il decesso e rilasciare la certificazione necessaria per avviare le pratiche.

Parallelamente, è opportuno contattare un'agenzia di onoranze funebri, che si occuperà del trasporto della salma e coordinerà le fasi successive. Se non si sa a chi rivolgersi, può essere utile capire cosa sono le case funerarie e perché sceglierle , argomento già approfondito in un articolo dedicato. In Piemonte, come nel resto d'Italia, il trasporto della salma deve avvenire nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990), che prevede tempi e modalità specifici.

Il decesso in ospedale o in struttura

Se la morte avviene in ospedale, in una RSA o in un hospice, è la struttura stessa a occuparsi della constatazione del decesso e della relativa documentazione interna. In questo caso, i familiari devono comunque:

ritirare gli effetti personali del defunto presso l'ufficio competente della struttura;

firmare i documenti di autorizzazione per il trasferimento della salma;

contattare tempestivamente l'agenzia funebre per organizzare le fasi successive.

Le strutture ospedaliere piemontesi, come l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dispongono di celle frigorifere interne e possono mantenere la salma per un periodo limitato in attesa dell'organizzazione del funerale.

I documenti da raccogliere subito

Nelle prime ore è importante raccogliere alcuni documenti fondamentali, che serviranno sia per le pratiche comunali sia per le questioni successorie:

Carta d'identità e codice fiscale del defunto;

e codice fiscale del defunto; Libretto di pensione o documentazione INPS, se il defunto era pensionato;

Certificato di residenza (in genere recuperabile online tramite il comune);

Eventuale testamento, se il defunto ne aveva redatto uno;

Polizze assicurative che prevedano una copertura per il caso morte.

Avere questi documenti a portata di mano velocizza significativamente le pratiche burocratiche nei giorni successivi.

La denuncia di morte al Comune

Entro 24 ore dal decesso, deve essere presentata la denuncia di morte all'ufficio di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. Nella pratica, questo adempimento viene quasi sempre gestito direttamente dall'agenzia funebre, che dispone degli strumenti e delle autorizzazioni necessarie per operare con gli uffici comunali.

Il Comune rilascia quindi il permesso di seppellimento (o di cremazione, se richiesta), che autorizza formalmente il funerale.

Il ruolo dell'agenzia funebre

Un'agenzia funebre competente non si limita al trasporto e all'allestimento del funerale: supporta la famiglia in ogni fase burocratica, dalla denuncia di morte al Comune fino all'ottenimento dei permessi necessari per la sepoltura o la cremazione. In un momento di dolore, avere un riferimento professionale e umano che gestisca questi aspetti operativi è fondamentale.

La qualità del servizio dipende molto dall'esperienza e dalla disponibilità dell'operatore. Le famiglie piemontesi che si trovano ad affrontare questa situazione a Torino possono rivolgersi a professionisti del settore con anni di esperienza nella gestione diretta e personale di ogni cerimonia: ad esempio, le onoranze funebri Non Ti Scordar Di Me a Torino offrono un servizio seguito interamente dal titolare, senza deleghe, con presa in carico immediata anche nelle ore notturne. Per chi sta valutando questa opzione, è possibile trovare informazioni dettagliate su come funziona il servizio di funerali con cremazione a Torino direttamente sul loro sito.

Cremazione o inumazione: una scelta da comunicare

Se il defunto aveva espresso in vita la volontà di essere cremato — tramite testamento, dichiarazione scritta o iscrizione a un'associazione di cremazione — è necessario comunicarlo tempestivamente all'agenzia funebre. In assenza di una volontà espressa, la decisione spetta ai familiari.

In Piemonte, la cremazione è effettuata presso i crematori autorizzati presenti sul territorio regionale. I tempi e le modalità variano a seconda della struttura e del periodo dell'anno. Le ceneri possono essere conservate in un'urna, tumulate, disperse in natura in luoghi consentiti dalla legge o affidate a un familiare, nel rispetto della normativa vigente. Per approfondire le modalità di dispersione delle ceneri previste dalla legge italiana, il sito del Ministero della Salute offre indicazioni aggiornate sulla normativa in materia funeraria.

La comunicazione ai familiari e agli enti

Nelle prime 24-48 ore è importante anche avvisare le persone più vicine al defunto. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, è necessario comunicare il decesso a:

INPS , per sospendere l'erogazione della pensione ed eventualmente richiedere la pensione di reversibilità;

, per sospendere l'erogazione della pensione ed eventualmente richiedere la pensione di reversibilità; Banca o istituto finanziario , per bloccare i conti e avviare le pratiche successorie;

, per bloccare i conti e avviare le pratiche successorie; Datore di lavoro, se il defunto era ancora in attività.

Questi passaggi possono essere gestiti anche nei giorni successivi al funerale, ma è utile iniziare a raccogliere la documentazione il prima possibile.

Le pratiche nei giorni successivi al funerale

Dopo il funerale, le incombenze burocratiche non terminano. Tra le principali:

Successione ereditaria : entro 12 mesi dal decesso va presentata la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, se il patrimonio del defunto supera determinate soglie o include beni immobili;

: entro 12 mesi dal decesso va presentata la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, se il patrimonio del defunto supera determinate soglie o include beni immobili; Voltura delle utenze : luce, gas, acqua e telefono vanno intestati a un altro componente della famiglia o disdetti;

: luce, gas, acqua e telefono vanno intestati a un altro componente della famiglia o disdetti; Aggiornamento del Comune di residenza : il Comune deve essere informato per aggiornare l'anagrafe;

: il Comune deve essere informato per aggiornare l'anagrafe; Pratiche pensionistiche: la richiesta di pensione di reversibilità va presentata all'INPS dal coniuge o dai figli a carico aventi diritto.

Per orientarsi in queste pratiche, il portale dell'INPS mette a disposizione guide e moduli scaricabili, aggiornati periodicamente.

Un momento difficile che non si affronta da soli

Nessuno è preparato alla perdita di una persona cara. La burocrazia che ne consegue può sembrare un carico insostenibile nei momenti di maggiore fragilità. Conoscere in anticipo le fasi principali — o avere qualcuno che le gestisca con competenza e umanità — permette alle famiglie di concentrarsi su ciò che conta davvero: il saluto a chi non c'è più e il sostegno reciproco tra i propri cari.

Per approfondire gli aspetti legali legati alla successione e alle pratiche post-mortem, il sito di Altalex , punto di riferimento per la giurisprudenza italiana, offre articoli e aggiornamenti normativi utili anche ai non addetti ai lavori.

Chi si trova in questo momento difficile e cerca un punto di riferimento a Torino può rivolgersi a onoranze funebri con assistenza diretta e disponibilità 24 ore su 24 , per affrontare ogni adempimento con il supporto di un professionista che segue personalmente ogni famiglia.

Articolo informativo. Per assistenza nella gestione delle pratiche funebri a Torino e provincia, è possibile contattare professionisti del settore disponibili 24 ore su 24.









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