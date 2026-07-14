Camera di commercio di Cuneo, in arrivo quattro nuovi bandi per imprese e innovazione

La Camera di commercio di Cuneo rilancia il proprio sostegno al sistema economico locale con quattro nuovi bandi strategici dedicati a innovazione, sostenibilità e crescita delle imprese della Granda. Le misure verranno presentate ufficialmente mercoledì 15 luglio alle ore 10 nella sede dell’Ente camerale, alla presenza del presidente Luca Crosetto.

Nel complesso, i quattro bandi mettono a disposizione un plafond di 890 mila euro e sono pensati non solo per offrire contributi economici, ma anche per accompagnare le aziende in veri e propri percorsi di sviluppo delle competenze e di rafforzamento competitivo.

Nel dettaglio, le iniziative riguardano l’adozione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, il potenziamento del marketing digitale, gli investimenti in sostenibilità ambientale, sociale e di governance, oltre al sostegno ai progetti di rete e alle forme di collaborazione tra imprese del territorio.

Le quattro misure presentate saranno:

“AI MATCH CUNEO 2026”, dedicato all’adozione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, in collaborazione con FPI e AI4I;

“Digital Marketing AI”, per integrare l’AI nelle strategie di marketing digitale e aumentare la competitività sui mercati;

“ESG”, rivolto a sostenere gli investimenti in sostenibilità ambientale, sociale e di governance;

“Reti d’impresa”, finalizzato a incentivare i progetti aggregativi e la collaborazione tra realtà imprenditoriali del territorio.

L’incontro potrà essere seguito anche da remoto tramite collegamento online, così da permettere la partecipazione di imprese e operatori interessati anche fuori dalla sede camerale. Per ulteriori informazioni sono disponibili l’Ufficio PID e l’Ufficio promozione della Camera di commercio di Cuneo.