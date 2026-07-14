Commercio e servizi: a Monforte d'Alba un bando da 50mila euro per nuove attività e riqualificazioni

Il Comune di Monforte d’Alba ha pubblicato un bando da 50mila euro per favorire l’apertura di nuove attività economiche e sostenere la riqualificazione di quelle già presenti.

L’iniziativa, presentata lunedì 13 luglio, si distingue perché unisce le risorse comunali alla rilevazione dei bisogni della popolazione, alla collaborazione con il sistema imprenditoriale, bancario e formativo e ad attività di accompagnamento rivolte ai potenziali beneficiari.

Il progetto è stato sviluppato nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto con Confindustria Cuneo, Associazione Commercianti Albesi, Confartigianato Imprese Cuneo, Apro Formazione, Banca Alpi Marittime e Banca d'Alba. I soggetti aderenti contribuiranno a promuovere il bando, diffondere le informazioni e offrire un primo orientamento a chi vuole avviare o consolidare un’attività a Monforte.

A questo percorso si aggiunge la collaborazione dello Studio Se.Vi. di Monforte d’Alba, che svolgerà attività di orientamento informativo e supporto generale. Il primo colloquio sarà gratuito, generale e facoltativo, e riguarderà gli aspetti amministrativi, fiscali, tributari e connessi all’avvio d’impresa, senza incidere sulla valutazione delle domande.

La misura prevede 40mila euro destinati alle nuove aperture e 10mila euro per gli interventi sulle attività esistenti. Per i nuovi insediamenti il contributo a fondo perduto potrà coprire fino al 50 per cento delle spese ammissibili, da un minimo di 4mila a un massimo di 10mila euro, a fronte di un investimento di almeno 8mila euro. Per le realtà già operative sono invece previsti contributi fino a mille euro per interventi di accessibilità, riqualificazione, innovazione e digitalizzazione.

Il bando è stato preceduto da un questionario rivolto alla cittadinanza per individuarne le necessità. La richiesta che ha raccolto il maggior numero di preferenze è stata quella di una lavanderia e stireria, seguita da centro fitness, asilo nido, poliambulatorio, barbiere, merceria, baby parking, riparazione di piccoli elettrodomestici, negozio di calzature e abbigliamento. Gli esiti sono stati inseriti tra i criteri di valutazione dei progetti.

«Abbiamo scelto di non limitarci a registrare la riduzione dei servizi nei piccoli centri, ma di intervenire con risorse concrete e con una rete di soggetti capaci di accompagnare chi vuole investire – dichiara il sindaco Livio Genesio – . Vogliamo sostenere nuove iniziative, favorire il ricambio generazionale e aiutare le attività esistenti a innovare e proseguire».

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026 tramite Pec all’indirizzo monfortedalba@pec.langabarolo.it .

Il bando, la modulistica e la documentazione sono interamente consultabili sul sito istituzionale del Comune di Monforte d'Alba, all'interno della sezione "Fondi contributi per attività economiche".