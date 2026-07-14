“Bene l’approvazione all’unanimità in Commissione Attività produttive del Senato del parere sull’area di crisi industriale di Savona. Dal 2016 il territorio sta affrontando una fase difficile: con il Piano di rilancio industriale, che prevede uno stanziamento di 62 milioni di euro, stiamo sostenendo imprese e lavoratori. Con il parere votato oggi semplifichiamo le procedure per erogare subito i fondi di Invitalia, aiutiamo le aziende energivore nella transizione energetica e digitale, e investiamo su formazione e occupazione giovanile. Ringraziamo l'assessore regionale competente in Liguria, Paolo Ripamonti, per il contributo fondamentale alla risoluzione.
Dobbiamo tutelare i settori storici del savonese come il vetro e l’automotive, recuperare le aree industriali dismesse e potenziare la Zona Logistica Semplificata.
In altre parole: meno burocrazia e più risposte concrete per far ripartire davvero il territorio”.
Così Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive del Senato, relatore della risoluzione.
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Economia | 14 luglio 2026, 15:15
Senato, Bergesio (Lega): ok in Commissione al parere su rilancio area industriale Savona
Il parlamentare cuneese esprime soddisfazione per il via libera all'unanimità in Senato: "Semplifichiamo le procedure e diamo risposte concrete a un territorio in difficoltà dal 2016"
“Bene l’approvazione all’unanimità in Commissione Attività produttive del Senato del parere sull’area di crisi industriale di Savona. Dal 2016 il territorio sta affrontando una fase difficile: con il Piano di rilancio industriale, che prevede uno stanziamento di 62 milioni di euro, stiamo sostenendo imprese e lavoratori. Con il parere votato oggi semplifichiamo le procedure per erogare subito i fondi di Invitalia, aiutiamo le aziende energivore nella transizione energetica e digitale, e investiamo su formazione e occupazione giovanile. Ringraziamo l'assessore regionale competente in Liguria, Paolo Ripamonti, per il contributo fondamentale alla risoluzione.