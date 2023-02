Corsa ai passaporti, oltre 200 all'Open Day di Alba

La prima ad arrivare, alle 5.30 di questa mattina, giovedì 23 febbraio, è stata una signora. Quindi, nel corso della giornata, oltre 200 persone residenti ad Alba e nei Comuni di Langhe e Roero hanno affollato i portici di piazza Risorgimento, con una coda che è arrivata ai piedi del Duomo cittadino, per beneficiare dell'Open Day promosso dalla Questura di Cuneo in città, dopo le aperture straordinarie degli sportelli a Cuneo (l'11 febbraio) e Ceva (il 18 febbraio). Mèta del pellegrinaggio laico, il piano terra del Palazzo comunale di Alba presso il quale nel dicembre del 2020 - alla presenza del Questore di Cuneo Nicola Parisi e del Sindaco di Alba Carlo Bo - è stato inaugurato lo sportello di Polizia Amministrativa, dipendente dalla Questura di Cuneo, che si occupa del rilascio dei passaporti e dei titoli di viaggio per minori.

A decine, già dal mattino, hanno pensato di anticipare l'orario ufficiale di apertura, previsto per le 14.30, con i presenti che si sono auto-organizzati segnando il proprio nome sul retro di manifesti reperiti sul posto, per un'improvvisata lista utile a evitare possibili future polemiche.

Cinquanta, in teoria, le istanze per le quali era previsto accoglimento, arrivando in realtà a 200 richieste di passaporto evase a fine giornata, grazie all'efficenza del personale della Polizia, oltre che alla disponibilità ad aprire con una mezzora di anticipo, prolungando il servizio ben oltre il termine previsto, fissato per le 17, ma prolungatosi sino alle 21.

Tra le esigenze che maggiormente hanno dato impulso alla necessità di richiedere il passaporto, la maggioranza dei presenti (circa il 70%) ha dichiarato di doversi recare nel Regno Unito: tanti per viaggi studio, qualcuno in vacanza, altri per lavoro. Sono gli spiacevoli effetti collaterali della Brexit, per i quali Londra è ora fuori dall'area Schengen.

Stemperando con una battuta la tensione accumulata dai più insofferenti in coda, gestendo la situazione con grande umanità, grazie al grande lavoro della Polizia di Stato, l'Open Day si è svolto senza particolari tensioni: al massimo qualche lamentela parlando di "vessazioni per i cittadini", o per la "vergogna di non vivere più in uno Stato di diritto". Ancora, qualche battibecco tra i presenti per posizioni non rispettate nella fila. Ma alle 17 (orario di chiusura previsto), con la distribuzione di numeri come in panetteria, anche gli ultimi arrivati hanno ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di depositare l'istanza, bypassando il problema lamentato da molti rispetto all'inaccessibilità del sito per la prenotazione di un appuntamento.

"L’apertura dello sportello nella capitale delle Langhe mira a offrire un ulteriore servizio ai cittadini del territorio, soprattutto di coloro che, abitando lontano dal capoluogo cuneese, sono fortemente penalizzati dalle distanze, con conseguenti perdite di tempo e costi - aveva dichiarato il Questore Nicola Parisi all'apertura -. Con questi sportelli miriamo ad arrivare il più possibile vicino ai cittadini. Mai come in questo caso il servizio è tanto utile, considerata la vastità di questo territorio. Questo sportello è un servizio che fa risparmiare al cittadino, soprattutto tempo nel raggiungerlo. La provincia di Cuneo ha dimensioni notevoli e con questi presidi, si va incontro ai cittadini".

Ancora per la settimana prossima sarà possibile usufruire delle "Porte Aperte" presso la Questura di Cuneo, nelle mattine di lunedì 27 e martedì 28 febbraio, mercoledì 1° e giovedì 2 marzo, dalle 8.30 alle 12; mercoledì 1° e giovedì 2 marzo anche al pomeriggio dalle 14.45 alle 16.45. I cittadini dovranno presentarsi agli sportelli già muniti della documentazione necessaria, consultabile al link https://www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio, ove sarà possibile anche scaricare l'apposito modulo che andrà compilato in ogni sua parte.