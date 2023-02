Pezzolato Spa ricerca Tecnico After Sales

Pezzolato Spa, leader italiano nel settore della progettazione e produzione di macchinari per il taglio e la lavorazione del legno e delle biomasse, ricerca per la propria sede di Envie (Cn) un Tecnico After Sales.

Il candidato, inserito all’interno dell’ufficio di Assistenza Tecnica, dovrà principalmente fornire supporto ai clienti italiani ed esteri da remoto, via telefono e mail. Periodicamente potranno essere richieste trasferte sul territorio per risolvere problemi di natura elettromeccanica.

Il candidato/a ideale ha maturato i seguenti requisiti:

Laurea o diploma tecnico

Competenze approfondite in ambito elettrico ed elettronico

Competenze di base in ambito meccanico, idraulico e pneumatico

Conoscenza buona della lingua inglese (la conoscenza di una ulteriore lingua è considerata un plus)

Disponibilità a effettuare trasferte per un massimo del 30% del tempo

Si offre retribuzione commisurata all’effettiva esperienza maturata.

Per informazioni e candidature scrivere a personale@pezzolato.it.



Pezzolato Spa opera nel settore del taglio e della lavorazione del legno e delle biomasse producendo in Italia dal 1976, cippatori e macchine per la produzione di legna da ardere.

Oggi lo stabilimento copre un’area di 55.000 mq (dei quali 25.000 coperti) e occupa circa 130 dipendenti. Tre filiali estere e una stretta rete di distributori e rivenditori supportano la sede Italiana nella commercializzazione dei prodotti a livello globale.

I fattori di successo dell'azienda sono: una forte vocazione per la meccanica applicata al settore forestale, un solido know-how maturato in quasi 50 anni di presenza sul mercato, l’attenzione rivolta alle esigenze dei clienti, una considerevole quota del fatturato investita in programmi di ricerca e sviluppo.