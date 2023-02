Appuntamenti nella Granda per questo ultimo fine settimana di febbraio

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Dove andare e cosa fare

Sabato 25 febbraio, dalle 8 alle 18, sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza a Cuneo si svolgerà “Il Trovarobe”, tradizionale mercato dell'Antiquariato e Modernariato.

Domenica 26 appuntamento nel rione Breo di Mondovì con il mercatino dedicato all'antiquariato, collezionismo e hobbistica. Per tutta la giornata saranno presenti una novantina di espositori di mobili antichi, collezionismo, oggettistica di design e vintage.

Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi

Sabato 25 febbraio il Museo Ferroviario Piemontese, a Savigliano, propone "In Viaggio verso il meraviglioso mondo di Peter Coniglio". Alle 15 è in programma una visita guidata a misura di bambino con corsette sul trenino, alle 16.30 ci sarà un’attività-gioco e un laboratorio creativo (3/10 anni). Costo € 5,00. Info: www.facebook.com/MuseoFerroviarioPiemontese

L’83° edizione del Carnevale in Frazione Mussotto ad Alba si conclude sabato 25 febbraio con la Tombola di Carnevale in modalità “online”. I partecipanti potranno seguire la diretta delle estrazioni sulla pagina Youtube del Circolo Acli Maiolo, oppure attendete il giorno successivo per sapere i numeri delle cartelle vincenti. Le cartelle si possono acquistare su www.aclimussotto.it/tombola oppure presso la sede di Via Cesare Delpiano 30/A o nei negozi convenzionati. Come sempre ricchi premi in palio e una immancabile finalità benefica.

Info: www.facebook.com/aclimussotto

A Canale il “Carnival Party” andrà in scena nel pomeriggio di domenica 26 febbraio, dalle 14.30 in piazza Italia. Ci saranno il Conte Birbèt, “la” maschera canalese, insieme alla Contessina Favorita. Il gruppo degli alpini di Canale e Valpone proporranno la rituale polentata. Animerà il pomeriggio l'illusionista Gabriele Rigo. Cioccolata e bugie per tutti con tante sorprese per i bimbi presenti.

Info: www.facebook.com/entefieradelpesco

Sabato 25 febbraio ci sarà la giornata del Gran Galà del Carlevè di Paesana. Nel salone polivalente di via Roma 30, dalle 15 alle 17, laboratorio creativo per i piccoli a cura di “Sotto il segno di Anita”. Alle 19 apertura del servizio bar e aperitivi e, a seguire, la Cena del Carnevale al Wellington Pub. Alle 22 è prevista la consegna delle chiavi del paese da parte del sindaco Emanuele Vaudano a Re Desiderio e la sua corte. Serata disco “D on’t stop the par ty”, sempre nel salone polivalente, dalle 22.30, con i Dj Momo e Alex. Saranno premiati il gruppo più numeroso e il costume più originale.

La festa proseguirà domenica 5 marzo. Info: pagina Facebook Carnevale di Paesana.

Nella giornata di sabato 25 febbraio, a partire dalle 14.30, a Racconigi è in programma la tradizionale festa di Carnevale, con eventi per grandi e piccini. Il “Carlevè‘d Racunis” partirà alle 14.30 sotto l’ala mercatale con la festa in maschera dedicata ai bambini. Il pomeriggio verrà allietato dall’animazione del mago Trinchetto e da una merenda da consumare tutti insieme.

Alle 15.30 il Castello di Racconigi propone l’attività “Maschere e mascheroni in castello”, un laboratorio gratuito su prenotazione riservato ai bambini dai 4 anni. Alle 17 l’ala mercatale ospiterà l’investitura e la consegna delle chiavi della città alle maschere racconigesi Giandoja e Giacometta. Alle 19 ci sarà l’apertura degli stand di street food e alle 20 in piazza Carlo Alberto è prevista la sfilata statica dei carri allegorici con esibizione dei gruppi. I festeggiamenti si concluderanno alle 23.15 con la premiazione del carro allegorico più bello e della miglior esibizione del gruppo mascherato. Seguirà una festa in maschera con cocktail bar e animazione di Dj Gasta e Lukino Voice. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi

Domenica 26 febbraio al Prato Nevoso Village, Frabosa Sottana, è in programma un grande evento a sorpresa per bambini e ragazzi, con un pomeriggio di divertimento assicurato. Il parco divertimenti Prato Nevoso Village è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17.

Info: www.facebook.com/pratonevosovillage

Presso il giardino naturale in Viale Angeli a Cuneo, la Lipu Cuneo organizza per sabato 25 febbraio dalle 15 un pomeriggio per far conoscere questo spazio ed i suoi ospiti, i piccoli mammiferi e gli uccelli, osservare e sentire i canti che già iniziano con l'avvicinarsi della primavera. Tema della giornata sarà il birdgarden, spazio all'aperto pensato per attrarre e accogliere gli uccelli e altri animali selvatici che può dare grandi emozioni permettendo di osservare da vicino molte specie di uccelli, insetti e piccoli mammiferi, seguendo la loro vita giorno per giorno. La giornata sarà valorizzata da una spiegazione su come e dove installare le cassette nido per aiutare i piccoli uccelli nella riproduzione. Info: www.facebook.com/lipucuneo.giardinonaturale

Spettacoli e musica

A Niella Tanaro tornano, dopo un lungo stop, a esibirsi sul palco i “Commedianti Niellesi”, con la commedia “Sarto per signora”. La pièce teatrale presentata nella sala polivalente di Niella Tanaro (vicino all’area sportiva) sabato 25 febbraio alle ore 21. La commedia, tre atti di Georges Feydeau, si snoda attraverso le vicende ed i tradimenti amorosi del dott. Scopetta, costretto anche a fingersi sarto per camuffare le sue tresche; il maggiordomo, la moglie, le amanti con i rispettivi mariti, l’amico Granetti e clientela della vecchia bottega di sartoria… rallegrano la scena. La farsa è ambientata nelle nostre zone tra gli anni 1950-60 con parlata mista dialettale/italiano ed è stata adattata dal bravo regista Mario Rossetti e ravvivata dalle luci e dai suoni di Marco Bertoglio.

Info e locandina: www.facebook.com/comuneniellatanaro

Sabato 25, alle 21, al cinema-teatro Magda Olivero di Saluzzo è in calendario lo spettacolo musicale “Carlo Martello e altre storie. Omaggio a Fabrizio De André” della Compagnia Teatro Prosa Saluzzo. Uno spettacolo che gravita tra parti recitate, che narrano la vita e le canzoni del celebre cantautore genovese, e i suoi brani suonati dal vivo da un gruppo di musicisti d’eccezione. La figura di Fabrizio De André ha segnato la canzone d’autore a partire dagli anni Sessanta, con la sua cifra personalissima fatta di malinconia, impegno, capacità di cogliere gli aspetti insieme più nobili e più bassi dell’agire umano. Lo spettacolo vuole proporre un incontro con la musica e la personalità di questo autore, che ha saputo cogliere con lucidità struggente quanto la vita sia una continua alternanza di comico e tragico. Il costo del biglietto è di 10 euro, ridotto a 7 euro (minori di 16 anni e disabili). Info: https://cinemateatromagdaolivero.it/evento/carlo-martello-e-altre-storie-omaggio-a-fabrizio-de-andre-2

Sabato 25 febbraio alle 17.30 presso la Biblioteca 0-18 a Cuneo andrà in scena “Quadrotto, Tondino e la luna”. Lo spettacolo è la storia delicata di un quadrato bambino di nome Quadrotto, venuto al mondo per curiosità e dalla curiosità spinto a conoscere e ad esplorare il mondo: un mondo quadro, che parla e si muove come lui. Di notte vede la luna, così tonda, così bella, ma così lontana che per conoscerla bisognerebbe saper volare. È a questo punto che Quadrotto incontra un tipo strambo e che non sta mai fermo: Tondino. I due si rendono subito conto che non è affatto facile fare amicizia con chi parla un altro linguaggio ed è così diverso da te.

Sarà una tempesta a mescolare forme e suoni e, grazie all’intervento dei bambini presenti, scopriranno un mondo nuovo dove tutto è possibile. Anche incontrare la Luna.

Età consigliata dai 3 anni. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Nel 180° della nascita del compositore cheraschese Giovanni Ferrua (1843-1919), sabato 25 febbraio il Teatro Salomone di Cherasco ospiterà il concerto dal titolo “La Belle époque approda a Cherasco - Première Assoluta a 432 hz”. Dalle 21.00 sul palco del Teatro Salomone saliranno Dominika Zamara (soprano), Stefano Gambarino (tenore), Andrea Stefenell (pianoforte), Igor Bergese (viola). Gli artisti daranno vita non solo alla musica, ma anche faranno rivivere una parte della storia della città di Cherasco. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/AssociazioneMusicale1

Sabato 25 alle 21 andrà in scena al Teatro Sociale di Alba la prima teatrale di “Tutti i secoli della mia infanzia” diretto e interpretato da Paolo Tibaldi con la partecipazione del piccolo Vittorio Anselma e con le musiche originali di Mauro Carrero. Lo spettacolo vuole indagare la figura del bambino e il suo punto di vista nelle opere di Beppe Fenoglio. I testi portati in scena sono i racconti che appartengono alla stagione di vita e letteraria ispirata alle vacanze estive d’infanzia a San Benedetto Belbo, il paese delle storie, che cambierà Fenoglio per sempre. Attraverso una produzione intrisa di simboli ogni volta sorprendenti Paolo Tibaldi si serve dello sguardo di un bambino, motore vivo e onesto degli accadimenti, per restituire quelle sensazioni.

Info: www.beppefenoglio22.it/evento/tutti-i-secoli-della-mia-infanzia-premiere

Sabato 25 febbraio ai Magazzini Merula a Roreto di Cherasco è in programma alle 16.30 il concerto dei Radiolugano. Lo show è un omaggio ad Ivan Graziani, forse uno dei pochi, veri "rocker" italiani oggi ancora più apprezzato di quando era in vita. La band, accompagnata dalla voce di Angela Caruso, riporterà sul palco gran parte dei più grandi successi del cantautore teramano. Un misto di rock, folk e ballate impreziosite dai testi di Ivan che sono vere e proprie storie di personaggi e luoghi a volte allegre, a volte tristi e drammatiche ma raccontate sempre con molta ironia come solo lui sapeva fare. Ingresso gratuito. Info: www.merula.com

Sabato 25 alle 18.30 alla Fondazione Mirafiore a Serralunga d’Alba appuntamento con le Neuroscienze. Perché sbadigliamo quando qualcuno di fronte a noi sbadiglia? Perché soffriamo quando qualcuno accanto a noi soffre? Perché riconosciamo lo stupore sul volto di un amico? Potrebbe essere questione dei “neuroni specchio”. Giacomo Rizzolatti, grande vecchio della scienza italiana, e Antonio Gnoli, giornalista, parleranno di questa scoperta straordinaria, nata dallo studio del cervello di una scimmia, che ha permesso di capire che l’empatia, la capacità di mettersi nei panni degli altri, non è dovuta solo a fattori di carattere psicologici, ma anche neurologici. Ad ospitarli sarà il Laboratorio di Resistenza Permanente con l’evento “In te mi specchio”. Info: www.fondazionemirafiore.it/evento/giacomo-rizzolatti-e-antonio-gnoli

“Viva l’operetta!” è il titolo dello spettacolo, a ingresso libero, organizzato dalla associazione culturale “La Ginestra” che si terrà sabato 25 febbraio alle ore 21 presso il salone polivalente di cascina S. Giovanni a Moretta. Si esibiranno il mezzosoprano Rosy Zavaglia ed il tenore Filippo Pina Castiglioni accompagnati dalle coreografie di Silvio Papale e i balletti a cura del corpo di ballo “La Maison de la Danse” di Cuneo preparati dalla maestra Simona Rivotti.

Gli artisti condurranno gli spettatori in un affascinante viaggio nel mondo dell’operetta e delle sue divertenti storie, eseguendo brani delle più celebri arie. Si passerà così dal tormentato, ma divertentissimo amore tra Anna Glavari e il conte Danilo alle astuzie di Cin Ci La, si soggiornerà Al cavallino bianco, “l’hotel più bel”, in un susseguirsi di celebri melodie e divertenti situazioni di queste e altre operette, il tutto accompagnato dall’impareggiabile spettacolo della danza a valorizzare le arie più celebri. Una serata di divertimento, serenità, allegria, buona musica, bel canto e piroette con interpreti professionisti di assoluto valore.

Info: www.facebook.com/associazioneculturalelaginestra

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo ripropone per il 2023 la consueta Rassegna di Teatro Dialettale presso il Civico Auditorium "Città di Borgo San Dalmazzo".

Sabato 25 febbraio alle 21.00 è in programma “Una tira l’autra” di Graziano Dutto con la Compagnia teatrale “J sensa libret” di Boves. Biglietti 5 euro.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo

Sabato 25 febbraio, alle 21, la compagnia teatrale “Tre di picche” di Fiano presenta al Teatro Toselli di Cuneo la commedia dialettale in due tempi di Marco Voerzio & Stefano Trombin “Na fomna con… la sorpreisa”. Info e prenotazioni: f52.eventi@gmail.com

Domenica 26 febbraio, alle 20.45 presso la Fondazione Casa Delfino a Cuneo, verrà consegnato il XVI premio Giorgio Federico Ghedini 2023 al violoncellista Matteo Fabi che per l’occasione eseguirà un concerto accompagnato dal pianista Umberto Ruboni. In programma musiche di Beethoven, Brahms e Franck. Ingresso libero. Info: www.fondazionedelfino.it

A Cherasco il teatro civico Salomone parte la minirassegna di teatro per ragazzi, con tre spettacoli alle ore 18. Debutto domenica 26 febbraio con “Non voglio diventare mai grande” della compagnia “Il teatro delle dieci”, liberamente ispirato al personaggio di Pippi Calzelunghe.

Info: www.facebook.com/teatrosalomone

La rassegna “I Salotti musicali” ospita per la prima volta, domenica 26 febbraio alle 17, un concerto jazz al Monastero della Stella a Saluzzo. Protagonista sarà il “Jazz Quartet” formato dai giovani musicisti del Conservatorio Ghedini di Cuneo. Si esibiranno: la cantante Serenella Ingravallo con i musicisti Nicolò Stalla alla chitarra, Daniele Mauro al basso e Fabrizio Pallattella alla batteria.

Il programma offrirà al pubblico una varietà di standard dei repertori di musica jazz più conosciuti: da Cole Porter, Don Raye, Thelonious Monk, Haven Gillespie, fino ad Antônio Carlos Jobim, Charlie Parker, Victor Young, Burton Lane. Info e prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it/prenotazione/salotti-musicali-jazz-quartet/167

Al teatro Milanollo di Savigliano domenica 26 febbraio alle 16.30 andrà in scena "Peter Pan - Ovvero l’isola dei bambini sperduti". In scena gli attori si caleranno nei ruoli di Peter, Capitan Uncino e Wendy. Le gradinate che compongono la scenografia si trasformano alternativamente nella barca dei pirati o nell’Isola che non c’è. Non manca l’interazione con i piccoli spettatori che in alcuni momenti diventeranno parte integrante dello spettacolo.

Info e locandina su: www.comune.savigliano.cn.it nella sezione “Febbraio in Città”.

Mostre e cultura nella Granda

Sabato 25 febbraio riapre il Castello della Manta del Fai. Si potrà visitare dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18, da giugno ad agosto dalle 11 alle 19.

Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta

I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 5 marzo.

Orario di visita della mostra nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30.

Info e prenotazioni: www.fondazionecrc.it

Sabato 25 febbraio, alle ore 18, presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC si terrà l’incontro “Iconografia e arte sacra nel cuneese”. Laura Marino, direttrice del Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, e don Gian Michele Gazzola, esperto di arte sacra della Diocesi di Cuneo, offriranno un dialogo sulle immagini della devozione e il loro linguaggio tra Piemonte e Venezia. Domenica 26 febbraio, alle 16.30, invece, ultima puntata per la visita-spettacolo interattiva per bambini dai 7 anni di e con Elisa Dani, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10). Prenotazione consigliata per entrambe le iniziative su www.fondazionecrc.it,

posti limitati.

Prosegue a Somano la mostra fotografica Vecchi mulini nei luoghi fenogliani nella biblioteca comunale "G. Peisino" in via Roma a Somano. La mostra sarà visitabile il sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o su prenotazione fino al 25 febbraio.

Info: www.facebook.com/comune.somano

Il Filatoio di Caraglio accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 26 febbraio. Consigliata la visita guidata del setificio piemontese dove sono anche esposte alcune immagini di McCurry. Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it

A Bene Vagienna si possono visitare le mostre: “Realismo arcano”, rassegna di opere di Mirko Andreoli, nella cella del campanile della chiesa parrocchiale; “Utilità e

prestigio”, collezione di bastoni da passeggio ospitata a casa Ravera; “Interlocuzioni di arte contemporanea”, esposizione internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione allestita a palazzo Lucerna di Rorà. Info e orari: www.amicidibene.it

Domenica 26 febbraio ad Alba appuntamento con l’iniziativa “Tra le righe di Fenoglio”, organizzate in occasione del centenario dello scrittore albese. Alle 10.30 parte una camminata in 11 tappe nel centro storico di Alba, con partenza da piazza Rossetti 2, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo Govone al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti

e vissuti dallo scrittore. Info: www.beppefenoglio22.it/evento/tra-le-righe-di-fenoglio-35

Fino al 28 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo che si celebra il 10 febbraio, le sale dell’Antico Palazzo di Città a Mondovì ospiteranno i pannelli espositivi della mostra L’Istria, l’Italia, il mondo. Storia di un esodo: Istriani, Fiumani e Dalmati a Torino. L’esposizione affronta il tema della partenza forzata nel 1947 degli Italiani dalle terre d’origine sulla costa jugoslava, dell’arrivo e dell’accoglienza, prima in Italia e poi a Torino, della vita nei campi profughi cittadini, l’inserimento nel tessuto cittadino, il lavoro e il tempo libero dei profughi. Ingresso libero.

Aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Info: https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1550859/comune-mondovi-onora-giorno-ricordo

Presso la Fondazione Ferrero di Alba è stata allestita la nuova mostra “L’invenzione della felicità - The Invention of Happiness”, dedicata al genio fotografico di Jacques Henri Lartigue. Il percorso espositivo presenta 120 immagini, tra album di famiglia e scatti iconici che Lartigue ha collezionato nel corso della sua esistenza, e abbraccia un arco temporale che va dagli inizi amatoriali, fino alla consacrazione artistica avvenuta nel 1963, quando quasi settantenne il Moma di New York decide di dedicargli un’importante personale, curata da John Szarkowski. La mostra sarà visitabile fino al 30 marzo. Aperta nel fine settimana sabato, domenica e festivi 10 – 19. Ingresso libero.

Info: www.fondazioneferrero.it

Sabato 25 febbraio, alle 15 e poi alle 16.30, il Museo diocesano di Alba organizza due turni di 45 metri sopra Alba, visita guidata al campanile del duomo di San Lorenzo. Oltre a poter scrutare la città dall’alto, i partecipanti avranno anche l’occasione per visionare le sale del Museo diocesano e la vicina area degli scavi archeologici. Domenica 26 alle 15 e alle 16, la fondazione Museo diocesano di Alba riproporrà le visite dentro il palazzo vescovile. Una possibilità unica: il giro guidato include il piano nobile, con le stanze di rappresentanza, la quadreria e la cappella dell’episcopio. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info: www.visitmudi.it

Domenica 26 febbraio a Ceresole d’Alba è aperto il MuBATT, museo dedicato alla Battaglia di Ceresole d’Aba del 1544. Da questa domenica si arricchisce con l’esposizione della Stele Templare in pietra chiara ritrovata nel 2009 in località Becci a Ceresole, con tutta probabilità posta sul luogo di sepoltura di un cavaliere templare. Visite guidate gratuite. Il muBATT è aperto con orario 10 – 13 e 14 -18, ad ingresso gratuito ogni ultima domenica del mese. Se il meteo lo consente si può percorrere il “sentiero della battaglia” che inizia proprio dal centro storico del paese, vicino al Museo. Si tratta di un sentiero ad anello che si snoda su strade di campagna poco frequentate, campi di granoturco e peschiere, ripercorrendo tutti i luoghi e le tappe della celebre Battaglia. É un percorso interamente pianeggiante, di facile fruizione, adatto alle famiglie e all’esplorazione in mountain bike, e-bike o a piedi. Info: www.comune.ceresoledalba.cn.it

Anche a Robilante è in calendario l’apertura mensile, domenica 26 febbraio, con orario 10-12 e 15.30- 18, del Museo della fisarmonica e del Museo del suono e della comunicazione. Consigliata la prenotazione della visita guidata (durata di 30 minuti, con inizio all’ora e alla mezz’ora).

Info: www.comune.robilante.cn.it, nella sezione Vivere Robilante