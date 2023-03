Neve fresca, apertura straordinaria del lunedì a Pian Munè di Paesana

Con tutta questa neve fresca vogliamo non goderci le piste un giorno in più?

Lunedì 6 marzo ci sarà un’apertura straordinaria di tutte le piste e gli impianti della stazione sciistica per una giornata in più di divertimento!

E non finisce qui: se acquistate il vostro skipass con data lunedì 6 marzo entro sabato, scierete con la promo a 20 euro.

Potete acquistare on line sul sito skipass.pianmune.it anche se non siete ancora in possesso della card della stazione.