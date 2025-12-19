Gruppo Fab chiude il 2025: «A Saluzzo 900mila euro in due mesi grazie a lavoro di squadra»

«Con un pizzico di sano orgoglio condiviso, vogliamo chiudere l'anno raccontando un lavoro che non è solo del gruppo Fab, ma di una squadra ampia e coesa che, sotto la guida del Comune di Saluzzo, ha saputo mettere insieme energie, idee e strategie, attrarre risorse e trasformarle in risultati concreti». Così il gruppo Fab riassume un 2025 intenso e ricco di successi, frutto di un metodo basato su cura, visione e collaborazione al quale l'associazione ha contribuito con convinzione, competenza e passione.

«Nei giorni scorsi sono stati pubblicati sulla piattaforma della Regione Piemonte gli esiti di tre importanti bandi triennali. Non ci interessa soltanto elencare le risorse che potranno essere investite – 107.257 euro già nel 2025 – ma soprattutto sottolineare il valore delle posizioni conquistate da Saluzzo in graduatorie altamente competitive, frutto di professionalità e progettualità di qualità», spiegano da Fab, sottolineando con orgoglio i risultati raggiunti: «Primi – e lo vogliamo sottolineare: primi – tra i Carnevali Storici. Settimi nelle attività espositive e nello spettacolo dal vivo».

Ma lo sguardo dell'associazione va oltre i singoli bandi. «Fab ha partecipato, con idee e personale, alla sfida STARS lanciata in primavera dalla Fondazione CRC (450.000 euro) e al progetto che per i prossimi tre anni unisce le Valli Varaita, Po e Bronda e Saluzzo nella tutela e valorizzazione del commercio di vicinato attraverso il Distretto del Commercio Terre del Monviso (270.000 euro)», continuano dal gruppo.

Anche il Quartiere ha contribuito ai risultati complessivi: «Grazie a uno staff dedicato è stato possibile intercettare nuove e importanti risorse, un lavoro prezioso per il quale va il nostro ringraziamento e il nostro plauso ai colleghi dell'Assessorato alla Cultura», dichiarano da Fab. Sommando i recenti riconoscimenti ministeriali, si parla di oltre 900.000 euro ottenuti in appena due mesi, destinati a sostenere e far crescere le attività culturali, sociali e di animazione del territorio.

«Oltre le manifestazioni. Oltre la cultura intesa in senso stretto. Oltre le serate di intrattenimento. C'è una comunità che guarda lontano, che investe nel proprio benessere, che costruisce il futuro anche attraverso relazioni, partecipazione e proposte coinvolgenti», concludono da Fab. «Sempre insieme, sempre innamorati di Saluzzo, già al lavoro per un 2026 che si annuncia ricco di novità e sorprese che, ne siamo certi, i saluzzesi e tutto il territorio sapranno apprezzare».