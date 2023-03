Borgo San Dalmazzo in lutto: è morta Sara, giovane donna e moglie di Matteo Bassino

Grave lutto a Borgo San Dalmazzo, dove è improvvisamente mancata Sara Fina, giovane donna e moglie di Matteo Bassino, il fratello della campionessa Marta.

Sara, originaria di Cartignano, in Valle Maira, è morta questa mattina. Non si sarebbe svegliata, stando alle prime informazioni pervenute. Aveva 30 anni, compiuti ieri 1° marzo. Ed era madre di due bambini ancora in tenera età, un bimbo e una bimba.

La notizia ha iniziato a circolare molto presto tra le vie e i banchi del marcato di Borgo, dove Matteo e Sara erano molto conosciuti e benvoluti. Una bellissima famiglia, la loro. Costernazione e sgomento di fronte ad una tragedia tanto grande.

Vivevano a Borgo, ma la loro vita era in montagna, soprattutto in valle Gesso, nella zona del Valasco, dove passavano le estati con i loro animali, decine e decine di pecore sambucane. Una passione grande per la vita in natura, quella che Sara condivideva con il marito Matteo. Per la natura e per le tradizioni dell'allevamento.

Nel 2019 Sara e Matteo ci raccontarono la loro vita e, soprattutto, la loro attività, fatta di grandi sacrifici ma anche di tanta passione e di bellissime soddisfazioni. Una vita di sogni, ambizioni, progetti. Il matrimonio ancora da celebrare, il desiderio di trovare un posto dove concentrare tutta l'attività, all'epoca un po' sparpagliata tra la valle Gesso, Limone Piemonte e Bernezzo, un nome nuovo per l'azienda agricola... tutto spazzato via da una tragedia inaspettata, che lascia senza parole.

La sindaca Roberta Robbione ha appreso la notizia molto presto, questa mattina. "Una cosa terribile. A nome mio personale e della Amministrazione Comunale porgo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Ci stringiamo attorno al dolore del marito, dei piccoli figli, del cons. Bassino, di Marta e di tutta la famiglia".