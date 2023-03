Lunedì 13 marzo pendono il via i lavori di manutenzione della pavimentazione in lastricato di pietra di via Principi di Piemonte.

Contrariamente a quanto previsto in origine, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici e al fine di agevolare le tempistiche delle attività in programma, si rende necessario introdurre un senso unico di marcia in direzione via Marconi che sarà operativo da lunedì prossimo fino alla fine dei lavori, prevista per la fine del mese. (rb)